Ferrari | Vasseur ha fiducia nel passo gara della SF-24 a Austin

La Ferrari esce un po’ delusa dalle qualifiche Sprint del Gran Premio degli Stati Uniti. Leclerc ha chiuso il suo venerdì in terza posizione, e oggi partirà quindi dalla seconda fila. Due posizioni più indietro troviamo Carlos Sainz, entrambi a poco più di due decimi dalla pole position conquistata da Max Verstappen. Ci si aspettava qualcosa in più dai due “Carletti”, anche perché con le gomme soft la SF-24 ha iniziato nuovamente a fare le bizze, mentre con medie e hard nelle libere, ma anche nei primi turni delle qualifiche di ieri, il passo è stato decisamente competitivo.

Frederic Vasseur, team principal della Ferrari analizza il risultato nelle Sprint ShootOut: “Direi che finora non possiamo lamentarci, anche se il risultato non è stato esattamente quello che ci aspettavamo dopo la buona performance della mattina con le Hard, quando eravamo davanti a tutti e la macchina sembrava funzionare bene anche con le Soft. In SQ1 e SQ2 siamo stati molto competitivi, ma in SQ3 con le morbide abbiamo perso un po’ di terreno”.

“Nel complesso, però, il ritmo c’è, come abbiamo visto già a Monza, Baku e Singapore. I valori sono molto ravvicinati, e abbiamo notato che Mercedes e Verstappen sono andati meglio con le Soft rispetto alle Medie, mentre per noi è sembrato il contrario, il che ci fa ben sperare per la gara di sabato e domenica, dove non dovremmo usare le rosse. Domani, partendo terzo e quinto in griglia e considerando il buon ritmo con le gialle, potremmo avere le carte in regola per lottare per la vittoria”.