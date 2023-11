F1 | Aston Martin, Alonso pronto alla rimonta dalla nona posizione

Fernando Alonso è solo decimo nelle qualifiche di Las Vegas. Il pilota spagnolo sembrava poterla spuntare nel Q3, ma l’evoluzione di pista ha permesso agli avversari di spuntarla, e così Fernando dovrà vedersela con gli outsider della Williams e i motorizzati Ferrari Bottas e Magnussen. Grazie alla penalità del connazionale Carlos Sainz, il pilota dell’Aston Martin recupererà già una posizione in griglia, scattando quindi dalla nona casella.

“Siamo abbastanza felici di essere entrati in Q3, vedremo cosa riusciremo a fare dalla nona posizione. Ero soddisfatto di entrambi i tentativi del Q3 e sono solo a mezzo decimo dalla settima posizione, i tempi erano davvero serrati. Pensavamo che questo circuito non si adattasse molto dal nostro pacchetto, specialmente a causa dei lunghi rettilinei – ha spiegato Fernando – la location, però, è fantastica ed è stato fatto davvero un grande lavoro. Credo che il nostro unico problema sia stato l’asfalto, che non ha abbastanza grip, qualcosa su cui si dovrebbe lavorare per il futuro. Per ora è stato divertente correre qui a Las Vegas”.