F1 | Albon e la sfida nel mondiale Piloti: “Norris non è una minaccia per Verstappen”

F1 Albon Norris – In attesa di vederlo in pista questo fine settimana a Zandvoort, teatro del prossimo Gran Premio d’Olanda di Formula 1, Alexander Albon ha escluso una sfida ravvicinata tra Lando Norris e Max Verstappen per la conquista del Mondiale Piloti.

Intervistato da RacingNews365, il thailandese ha evidenziato la grande esperienza che l’alfiere della Red Bull può vantare rispetto al collega della McLaren, un aspetto che quasi certamente gli consentirà di gestire al meglio il rush finale di questa stagione, a prescindere dalla competitività altalenante mostrata dalla RB20 dal Gran Premio di Miami in poi.

Diversa, invece, la situazione nel Mondiale Costruttori, vista la ridotta distanza tra la compagine inglese e quella austriaca, una condizione che potrebbe riservare molte sorprese nelle tappe conclusive di questa stagione.

Albon sulla sfida mondiale tra Verstappen e Norris

“Non sono certo di quanto Lando possa rappresentare una minaccia per Max. Mi sembra più una competizione per il Mondiale Costruttori piuttosto che per il titolo Piloti. È affascinante, ovviamente Max ha già vissuto questa situazione molte volte. Per Lando, invece, è una novità assoluta. Credo che lo spettacolo nelle ultime stagioni, e in particolare lo scorso anno, sia stato offerto dalle sfide a centrocampo. Ora, però, sono i team di vertice a creare le battaglie, ed è straordinario. Penso che la cosa più emozionante sia vedere una lotta al vertice in ogni gara.”