F1 | Williams, Vowles toglie Albon dal mercato per la stagione 2025

F1 Williams Albon – Intervistato dai media a margine della presentazione della livrea con cui la FW46 affronterà il prossimo mondiale 2024 di Formula 1, James Vowles ha parlato del futuro di Alexander Albon all’interno della compagine inglese, precisando come il thailandese abbia proprio di recente firmato l’estensione un’estensione del contratto fino alla fine della stagione 2025. Una notizia importante, attesa da tifosi e addetti ai lavori, che di fatto toglie l’ex Red Bull dal mercato, almeno sulla carta.

Albon e la sua importanza nella crescita della Williams

Vowles, inoltre, ha ribadito quanto il thailandese sia importante per le dinamiche della squadra, sia per la sicurezza che riesce a imporre sulla squadra e sia per le performance che mette in mostra di gara in gara (il 2023, senza ombra di dubbio, è stata un’annata di spessore per il numero #1 del team britannico). Un pilota completo e di livello, alla pari di altri suoi colleghi più titolati, a cui la compagine inglese non vuole rinunciare, soprattutto in un periodo di crescita così importante.

Vowles conferma il rinnovo di Albon

“Alex ha firmato con la Williams fino alla fine della stagione 2025. E’ un’informazione che non ho mai reso pubblica perchè onestamente non ne sentivo la necessità. E’ un dato di fatto, al contrario di alcune voci che sono circolate nelle ultime settimane. In Williams vogliamo creare un ambiente sereno, con valori aggiunti, e la conferma di Alex e la conferma di tutto ciò. Parliamo di un pilota incredibile, capace di esprimersi ad alti livelli in più di un’occasione. L’anno scorso è riuscito a tenere delle performance straordinarie e non differenti rispetto ad altri grandi piloti con cui ho lavorato in carriera”.

Le voci sulla Red Bull

Nei giorni scorsi, ricordiamo, Albon era stato accostato alla Red Bull, pronta a sostituire Sergio Perez a partire dal mondiale 2025.