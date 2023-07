F1 | Williams, Vowles: “Penso che Albon sia molto sottovalutato”

Tra i nomi dei promossi di questa prima parte di stagione figura, senza ombra di dubbio, quello di Alexander Albon. Il pilota thailandese, al secondo campionato in Williams, a suon di prestazioni importanti sta riportato nelle posizioni nobili di classifica la scuderia di Grove. Un autentico riscatto sportivo per Albon, dopo le difficoltà riscontrate in Red Bull dove era stato oscurato da Max Verstappen facendo spazio a Sergio Perez.

Discutendo delle prestazioni di Albon, il team principal della Williams James Vowles ha sottolineato come le qualità del thailandese abbiano portato ad un livello superiore la squadra in termini di risultati sportivi. Vowles, che quest’anno ha preso il posto di Jost Capito a capo della Gestione Sportiva della Williams, ritiene che Albon non abbia ricevuti quei tributi mediatici che invece meriterebbe.

“Sta decisamente portando la macchina al limite delle sue prestazioni, che è quello che ci si aspetta da un pilota – ha dichiarato Vowles, intervistato dal podcast Beyond The Grid – Penso che sia molto sottovalutato e sono incredibilmente felice che sia qui nella nostra squadra oggi”.

Vowles, completando la propria disamina, ha aggiunto: “Se costruirei su di lui la squadra del futuro? Sì, lo farei. Ha doti di leadership. Ci sono aree in cui penso possa fare di più, ma ha quello che serve per portarci avanti come squadra. Mi auguro che faccia parte del nostro futuro”.