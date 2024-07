McLaren | Piastri non sfrutta le gomme nuove e parte in terza fila a Spa

Dopo la vittoria di Budapest, Oscar Piastri si aspettava certamente qualcosa in più nelle qualifiche del Gran Premio del Belgio. Il pilota della McLaren invece, con un solo set di gomme intermedie a disposizione in Q3, ha optato per un unico tentativo con tre giri veloci, così come fatto anche da Norris e dai due Mercedes, senza però ottenere un grandissimo risultato. La gara di oggi comunque sarà probabilmente un’altra storia, con un pacchetto di mischia molto interessante e tantissimi candidati alla vittoria finale.

“Le condizioni della qualifica erano parecchio difficili – ha ammesso Piastri. Io comunque mi sentivo bene in macchina, semplicemente non ho sfruttato al meglio il nuovo set di gomme in Q3. Un piccolo miglioramento avrebbe fatto tutta la differenza di questo mondo, ma affronto la gara con grande fiducia. Attraversare l’Eau Rouge nel primo giro sarà una grande sfida, e anche la gara che ci aspetta sarà molto lunga, quindi ci saranno tante possibilità per lottare nelle prime posizioni”.