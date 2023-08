Formula 1 | GP Olanda, la griglia di partenza a Zandvoort

Formula 1 GP Olanda griglia di partenza – Vi riportiamo la griglia di partenza del prossimo Gran Premio d’Olanda di Formula 1, 14° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Al termine di una sessione di qualifica ricca di sorprese e caratterizzata dall’umido, Max Verstappen è riuscito ad aggiudicarsi l’ennesima pole position della stagione, lasciandosi alle spalle la McLaren di Lando Norris – a conferma del grande passo in avanti compiuto dalla MCL60 con le ultime novità tecniche introdotte in Austria – e George Russell. Quarta posizione per un super Alexander Albon, seguito da Fernando Alonso, Carlos Sainz e Sergio Perez, in cerca di risposte dopo una sessione non semplice.

Completano la graduatoria della top dieci Oscar Piastri, Charles Leclerc e Logan Sargeant. Appuntamento alle 15.00 su Sky Sport F1 HD per il semaforo verde di questo Gran Premio d’Olanda. Attenzione alla variabile pioggia, la quale potrebbe condizionare lo svolgimento della corsa fin dai primi minuti di competizione.