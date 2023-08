F1 | Sergio Perez guiderà per la Red Bull anche nel 2024

Non ci saranno cambiamenti nella line up della Red Bull che scenderà in pista il prossimo anno. Chris Horner, discutendo dei propri piloti, ha confermato Sergio Perez al fianco di Max Verstappen anche per il 2024. Il team principal della squadra di Milton Keynes ha voluto difendere il messicano, legato alla Red Bull con un contratto che scade al termine dell’anno venturo, dalle situazioni di difficoltà che lo hanno visto protagonista in pista nella prima metà di campionato.

“La situazione di Checo per il prossimo anno è chiara – ha dichiarato Horner, citato da Total Motorsport – È un pilota della Red Bull Racing e abbiamo un accordo con lui, e indipendentemente dagli accordi siamo soddisfatti del lavoro che sta facendo. Oggi (domenica, ndr) è stato sfortunato con il limitatore della velocità ed è secondo nel Mondiale”.

Horner, continuando a parlare di Checo, ha aggiunto: “È l’unico pilota oltre Max ad aver vinto un Gran Premio quest’anno. Essere suo compagno di squadra è probabilmente, per certi aspetti, il lavoro più invidiabile da svolgere perché l’asticella è così alta. È facile prendersela con lui quando l’asticella è così alta dall’altra parte, ma sarà il nostro pilota nel 2024”.