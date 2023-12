Formula 1 | Massa predica cautela sugli obiettivi della Ferrari per il 2024

Formula 1 Massa Ferrari – Presente alla cerimonia di consegna dei Caschi d’Oro, Felipe Massa ha parlato degli obiettivi della Ferrari per il prossimo mondiale di Formula 1, precisando come inizialmente sarà difficile battagliare alla pari della Red Bull, almeno per quello che riguarda la conquista del campionato Piloti e Costruttori. La compagine capitanata da Christian Horner, infatti, può contare non solo su una struttura forte e rodata, ma anche sull’ottima base offerta dalla RB19. Un mix che quasi certamente consentirà a Max Verstappen di giocare il ruolo della lepre anche nel 2024.

Massa, le sue parole sulla Ferrari del futuro

“Il 2023 non è stato un buon anno, almeno se confrontato a quello precedente. In una squadra vincente tutto deve funzionare in maniera perfetta, come abbiamo già apprezzato prima con la Mercedes e successivamente con la Red Bull. E’ difficile avere delle aspettative sul 2024, anche perchè mancano alcuni cambiamenti tecnici per far funzionare il tutto al meglio. Serve cautela”.

Ferrari e le voci sulla nuova vettura

In attesa di altri riscontri, Enrico Cardile – anch’esso presente a Roma per i Caschi d’Oro – ha commentato positivamente lo sviluppo invernale che sta portando avanti la Ferrari sulla vettura 2024, precisando come gran parte delle complessità presenti sulla SF-23 siano state analizzate, comprese e risolte. Parole importanti che di fatto dovrebbero far ben sperare i tifosi del Cavallino in vista della prossima annata. L’esordio della nuova monoposto, ricordiamo, dovrebbe avvenire a metà febbraio a Fiorano.