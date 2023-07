F1 | Ferrari, Vasseur: “Abbiamo fatto un discreto passo in avanti, ma la strada è ancora lunga”

Negli ultimi appuntamenti, disputati a Montreal e al Red Bull Ring, i passi in avanti compiuti dalla Ferrari sono stati innegabili. La scuderia del Cavallino, grazie agli aggiornamenti portati tra Canada e Austria, è riuscita a correggere il tiro sia per quel che riguarda il passo gara che l’usura gomme. Ora, ad attendere Maranello, c’è un esame molto importante su un tracciato molto selettivo come quello di Silverstone.

Discutendo sui miglioramenti mostrati dalla Ferrari, il team principal Frederic Vasseur ha sottolineato come la squadra debba continuare ad accrescere le proprie prestazioni fino alla fine del Mondiale.

“Penso che abbiamo fatto un discreto passo avanti – ha dichiarato Vasseur, intervistato nella press conference del venerdì di Silverstone – Barcellona è stata abbastanza difficile e Montréal è andata molto meglio per noi. E poi abbiamo fatto un altro passo in Austria. Stiamo andando in questa direzione, siamo concentrati su questo e abbiamo fatto due passi importanti. Ma non siamo alla fine, mancano ancora 12 o 13 gare e sarà una lunga battaglia”.

Vasseur, continuando sulla propria disamina, ha aggiunto: “Significa che non dobbiamo immaginare che il lavoro sia finito e che saremo in una situazione facile fino alla fine. Dovremo vedere la situazione a seconda del weekend, della pista, dell’asfalto, delle condizioni meteorologiche. Sarà un reset completo ed è così stretto che per un decimo o due decimi può progredire o regredire”.

Il team principal della Ferrari, sulle possibilità di far bene in questo weekend, ha detto: “Se consideriamo le ultime due gare, penso che siamo ancora un passo indietro rispetto a Max. Dobbiamo cercare di essere davanti agli altri e non sappiamo mai cosa potrebbe succedere”.