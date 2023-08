F1 | Haas carente sul passo gara: il punto di Magnussen e Hulkenberg dopo le libere in Olanda

F1 GP Olanda Haas – Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg ancora alla ricerca del miglior passo gara al termine delle prime due sessioni di libere valide per il Gran Premio d’Olanda, 14° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Nonostante le novità tecniche introdotte in monoposto, la VF-23 non è riuscita a trovare il giusto equilibrio tra performance in qualifica e quella sulla lunga distanza, aspetto che dovrà spingere i tecnici a trovare dei correttivi in vista delle giornate di domani e dopodomani. Hulkenberg, inoltre, si è reso protagonista di un errore in FP1 che ha rallentato e non poco il programma di lavoro previsto per oggi.

“Penso che gli aggiornamenti introdotto in vettura abbiano fatto la differenza”, ha affermato il danese della Haas. “Non credo che sposterà più di tanto la situazione, considerando la situazione che stiamo vivendo, ma quanto meno è un passo in avanti verso la direzione giusta. Sono felice di questo. Purtroppo non abbiamo il ritmo che speravamo, ma c’è sempre speranza. Vedremo cosa riusciremo a fare nel corso del fine settimana”.

Qui invece le impressioni di Hulkenberg: “Le libere 2 sono andate bene e non abbiamo avuto dei reali problemi. Il problema principale è la mancanza di ritmo. Stiamo cercando il giusto equilibrio della vettura. Per quanto riguarda la mattina, fortunatamente non ho avuto delle pesanti conseguenze dopo il botto in curva 3. Sono entrato in curva con troppa velocità e questo, insieme al vento e alla sporcizia presente sulla pista, mi hanno portato a commettere un errore. Questa è una pista vecchia scuola che concede ben pochi errori o sbavature. Ho perso del tempo, ma alla fine è andato tutto bene. Ho provato a recuperare il tempo perso nel corso del pomeriggio”.