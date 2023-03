F1 | Alonso, tante domande in vista dell’appuntamento di Jeddah

Grande attenzione in casa Aston Martin per il prossimo Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Intervistato dai media durante la conferenza stampa di presentazione della gara, Fernando Alonso non ha nascosto un pizzico di entusiasmo per il GP che andrà in scena domenica, precisando come le caratteristiche del Jeddah Corniche – diametralmente opposte rispetto a quelle del Sakhir – offriranno alla scuderia inglese un banco di prova importante per la AMR23.

“Sono molto contento del risultato ottenuto in Bahrain”, ha affermato il due volte Campione del Mondo spagnolo. “Inoltre, sul piano personale, non vedo l’ora di gareggiare a Jeddah, le cui caratteristiche sono diametralmente opposte rispetto a quelle di Sakhir. Il tracciato mi piace, trasmesse adrenalina, e il risultato di domenica ci permetterà di capire come si comporta la monoposto su questa tipologia di lay-out e asfalto”.