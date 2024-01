F1 | Alonso, prova sedile a Silverstone sulla nuova Aston Martin [VIDEO]

F1 Aston Martin Alonso – Primo contatto per Fernando Alonso sulla nuova AMR24, vettura con cui lui e Lawrence Stroll affronteranno il prossimo mondiale 2024 di Formula 1. Archiviate le vacanze invernali, utili per ricaricare le batterie dopo le fatiche della scorsa stagione, lo spagnolo si è recato nei giorni scorsi in fabbrica per toccare con mano lo stato dei lavori dal punto di vista tecnico e per effettuare la prima prova sedile sulla nuova monoposto. Una giornata che è servita per riavviare i lavori in vista delle prossime uscite, tra cui la presentazione ufficiale e la tre giorni di test pre-season in programma in Bahrain a metà febbraio.

Alonso e il bilancio della prima stagione con Aston Martin

Al primo anno con i colori della scuderia inglese, ricordiamo, l’iberico ha ottenuto complessivamente otto podi, totalizzando un totale di 206 punti che gli sono valsi il quarto posto nella graduatoria assoluta del Campionato piloti. Un bottino di spessore, soprattutto se si considerando le difficoltà affrontate dalla squadra nel 2022, che lo spagnolo intende migliorare già nel corso del prossimo mondiale di Formula 1.

Our pursuit for progress continues, as Fernando completes his seat fit for the 2024 season.#AMR24 pic.twitter.com/q39MAPr6Qv — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) January 19, 2024

Pronto per un nuovo anno

“La stagione 2024 inizia oggi con la prova sedile e dobbiamo assicurarci di essere comodi nell’auto. Per certi versi è una giornata emozionante, perché è la prima volta che vedi quello con cui gareggerai per i prossimi 11 mesi. Siamo tutti emozionati e tutto è andato liscio, che è la cosa più importante“