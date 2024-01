F1 | Incertezza Ferrari, Ralf Schumacher punta il dito anche contro Sainz e Leclerc

F1 Schumacher Leclerc Sainz – Gli errori di Carlos Sainz e di Charles Leclerc, in alcune circostanze, hanno portato la Ferrari a raccogliere meno di quanto sperato, parola di Ralf Schumacher. Secondo l’ex pilota tedesco, oggi opinionista per Sky De, gli svarioni dei due piloti della Rossa – soprattutto nel confronto con gli altri top driver – non hanno regalato alla Scuderia la continuità che tutti speravano. Una condizione che ha penalizzato il sodalizio italiano in termini di punti e che i due “driver” dovranno analizzare e correggere in vista del 2024, stagione del riscatto dopo i tanti alti e bassi degli ultimi due campionati.

Il punto di Schumacher su Sainz e Leclerc

“Con questi due piloti non sai mai cosa riusciranno a fare. Se completeranno una gara sempre in testa, se finiranno in testacoda oppure resteranno fermi a causa di un incidente. Non si scontrano tra di loro, il che è un bene, ma spesso finiscono per commettere errori stupidi. Tutto ciò mi sorprendente ed è qualcosa su cui dovranno lavorare in vista non solo del 2024, ma anche nel lungo periodo. Non possono più permettersi certe cose”.

Sainz e Leclerc, la stagione in breve

Leclerc, ricordiamo, ha chiuso il mondiale Piloti di quest’anno al quinto posto, garantendosi 206 punti alla pari del quarto classificato, Fernando Alonso, davanti a lui per un numero maggiore di podi. Sainz, invece, ha concluso la gara di Abu Dhabi con 200 punti all’attivo (settimo posto complessivo nella graduatoria generale del Campionato) e con la vittoria di Singapore che ha impreziosito una stagione ricca di alti e bassi.