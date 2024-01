Formula 1 | Andrea Stella rimpiange l’esito della stagione 2010 con la Ferrari

Formula 1 Stella Ferrari – In una chiacchierata concessa al podcast ufficiale della Formula 1, “Beyond the Grid”, Andrea Stella è tornato a parlare della cocente sconfitta della stagione 2010 con i colori della Ferrari, precisando come la mancanza di quel titolo con Fernando Alonso sia ancora uno dei suoi più grandi rimpianti in carriera. Nonostante il grande anno di debutto con i colori del Cavallino, lo spagnolo non riuscì a concretizzare al meglio la splendida cavalcata con la competitiva F10, perdendo di fatto il titolo all’ultima gara nel confronto con Sebastian Vettel. Un finale che ha condizionato e non poco il proseguo della sua avventura a Maranello.

Stella e il ricordo amaro della stagione 2010

“Se potessi tornare indietro nel tempo e cambiare qualcosa, sicuramente mi fermerei alla stagione 2010. Vorrei un titolo mondiale con i colori della Ferrari. Era il primo anno con Fernando e abbiamo sfiorato il campionato, ma alla fine – complessivamente – non siamo riusciti nell’impresa a causa della continuità. E’ stata differenza sostanziale rispetto all’epoca Schumacher, il quale riuscì a centrare l’impresa dopo pochi tentativi”.

Ferrari, un sogno solo sfiorato

Alonso, ricordiamo, ha perso il titolo mondiale proprio nell’ultima gara della stagione ad Abu Dhabi. A causa di una strategia errata, unita alla grande velocità sul dritto della Renault di Vitaly Petrov, l’iberico è rimasto bloccato per tutta la gara in 7° posizione, aspetto che ha permesso a Sebastian Vettel di vincere la gara e di guadagnare i punti necessari per completare il sorpasso in classifica su di lui e su Mark Webber, giunto alle sue spalle.