F1 | Alonso non si pente dell’arrivo in Aston Martin: “Una delle migliori squadre in cui ho lavorato”

F1 Alonso Aston Martin – Nonostante le difficoltà di questa stagione, causate da una vettura spesso non all’altezza delle aspettative, Fernando Alonso non si è pentito della scelta di unirsi al progetto Aston Martin all’inizio dello scorso campionato.

Con l’arrivo di Adrian Newey, operativo nel team a partire dal prossimo aprile, lo spagnolo ha ribadito l’ambizione che si respira all’interno della squadra britannica, soprattutto grazie alla volontà del proprietario Lawrence Stroll. Questi elementi, uniti ai talenti che il team sta aggregando nello staff tecnico – oltre a Newey, Stroll ha assicurato l’ingresso di Andy Cowell, ex Mercedes, e di Enrico Cardile dalla Ferrari – garantiscono un futuro promettente per la squadra.

Alonso crede fermamente nella scelta di Aston Martin

“Credo che Aston Martin sia la squadra più determinata con cui abbia mai lavorato nella mia carriera. L’impegno del team e la visione del nostro leader, Lawrence Stroll, sono qualcosa di straordinario, qualcosa che non ho mai sperimentato prima. È il mio modo di vedere le cose che è cambiato maggiormente. Non sono più la stessa persona di quando avevo 20 anni e correvo per Renault, né vedo le cose come le vedevo a 30 anni quando ero in Ferrari. Ora, con Aston Martin, mi sento più maturo, più consapevole di ciò che mi circonda.”

