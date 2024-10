F1 | Marko consiglia Sauber: “Io prenderei Schumacher”

Dr. Helmut Marko promuove Mick Schumacher per l’ultimo sedile libero nella griglia piloti 2025: la Sauber non ha infatti ancora annunciato chi affiancherà Nico Hulkenberg per la prossima stagione, dopo il fallimento delle trattative per assicurarsi i servigi di Carlos Sainz.

A Singapore diverse voci confermavano il rinnovo di Valtteri Bottas per un altro anno, ma la Sauber, che nel 2026 diverrà ufficialmente Audi, non ha né confermato né smentito. Il consulente Red Bull non condivide la scelta di confermare il pilota finlandese, seppur con più esperienza.

Marko ha di certo il merito di aver costruito una delle Academy più proficue in Formula 1, che ha sfornato talenti come Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz e, sopratutto, Max Verstappen. Il campione del mondo olandese è salito in macchina a diciassette anni, e a diciotto è stato promosso nel senior team, vincendo alla sua prima gara in Red Bull.

“Oliver Bearman e Franco Colapinto hanno dimostrato, quest’anno, che i giovani sono pronti per fare quel passo avanti e che la vecchia filosofia di alcuni team principal, che vuole promuovere i piloti in un top team solo dopo tre o quattro, anni è completamente superata. Ci sono dei rischi, certo, ma sono gestibili e ne vale la pena” ha dichiarato Marko a Speed Week.

Marko: “Confermare Bottas scelta incomprensibile”

Per la Sauber, Marko non ha dubbi: Mick Schumacher è la scelta più adatta.

“Mick non è stato trattato come meritava da Gunther Steiner, ma dietro le quinte sento solo parlar bene di lui. Schumacher è una scelta priva di rischi, e se non dovesse performare hanno tutto il tempo di sostituirlo per il 2026. Ma la vettura dell’Audi non sarà sicuramente vincente, l’anno prossimo, e questo significa che non avranno particolari pressioni per il pilota. Credo che questa sia l’ultima chance per Mick: se non dovesse tornare nel 2025, la sua carriera in Formula 1 sarà finita. A quel punto dovrebbe concentrarsi sull’endurance, dove ha già dimostrato di poter far bene”.

Nel 2025 saranno diversi i rookie in pista: Kimi Antonelli per Mercedes, Jack Doohan per la Alpine e Oliver Bearman per la Haas – che ha già due gare all’attivo. A giocarsi l’ultimo sedile disponibile anche Franco Colapinto, che ha sostituito Logan Sargeant in Williams e che, a fine anno, cederà il posto a Carlos Sainz. Ad oggi non si escludono le possibilità di un rinnovo di Bottas che, al momento, non è ancora riuscito a conquistare un punto durante questa stagione.

“Non so esattamente, ma se davvero Bottas dovesse assicurarsi il sedile, per me sarebbe davvero una scelta incomprensibile” ha concluso Marko.

