F1 | Caso parolacce, Ecclestone sta dalla parte dei piloti: “La FIA ha intrapreso un percorso sbagliato”

F1 Ecclestone –Stilettata di Bernie Ecclestone nei confronti della FIA e di Liberty Media dopo il tanto chiacchierato caso delle “parolacce” emerso in seguito all’ultimo Gran Premio di Singapore, 18° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. In un’intervista rilasciata a RTL, l’inglese non ha usato mezzi termini per criticare il percorso intrapreso da Mohammed Ben Sulayem e Stefano Domenicali, sottolineando come questo sport stia perdendo, a suo avviso, il lato umano che da sempre ha contraddistinto i piloti. Una situazione che non solo rischia di creare nervosismo all’interno del paddock – come dimostrano, per esempio, le polemiche sollevate da Max Verstappen a Marina Bay – ma potrebbe anche allontanare i tifosi, ovvero il motore pulsante dell’intero Circus.

Ecclestone sta dalla parte dei piloti sul caso parolacce

“Credo che si stia prendendo una direzione sbagliata. Stiamo diventando eccessivamente precisi su ogni aspetto: dalle norme all’applicazione dei regolamenti. Abbiamo perso un po’ del lato umano della Formula 1. Ricordiamo bene come parlavano i piloti in passato. Non sto dicendo che sia giusto usare un linguaggio volgare, ma è normale che, a volte, le persone sentano il bisogno di esprimersi in modo più diretto, senza preoccuparsi troppo delle parole. Ai miei tempi nessuno se ne faceva un problema, e dubito che oggi ci sia qualcuno che sia ancora offeso per certe affermazioni.

Penso che il Presidente stia agendo come ritiene più opportuno, cambiando le cose secondo la sua visione di come dovrebbero essere. Probabilmente ha ragione, ma non dobbiamo dimenticare l’importanza del lato umano in questo sport. Per quanto riguarda la minaccia di ritiro di Verstappen, non credo sia necessario arrivare a tanto. Ritengo che Ben Sulayem si trovi in una posizione difficile, perché i piloti lo percepiscono in modo diverso. In questo momento, penso che stia facendo ciò che sente di dover fare, senza esprimere davvero la sua opinione personale sulla questione.”