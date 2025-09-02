F1 | Ecclestone: “Se Verstappen andasse in Ferrari sarebbe la fine della sua carriera”

Formula 1News F1

Mister E ha inviato l'olandese a non prendere in considerazione per il futuro l'approdo a Maranello

di Piero Ladisa2 Settembre, 2025
Bernie Ecclestone mette in guardia Max Verstappen. Il 94enne manager inglese ha infatti ammesso che se il quattro volte campione del mondo dovesse in futuro lasciare la Red Bull per accasarsi in Ferrari decreterebbe la fine della propria carriera.

Il nome di Verstappen, che sulla carta è legato da un contratto con la Red Bull fino alla fine del 2028, è stato a lungo chiacchierato nell’ultimo mercato piloti ma sarà impegnato con la scuderia di Milton Keynes anche nella prossima stagione dove entrerà in vigore il nuovo regolamento tecnico sulle power unit.

Proprio con l’introduzione delle nuove normative, Red Bull debutterà in pista con il proprio motore in collaborazione con Ford.

“Se andasse alla Ferrari, sarebbe la fine della sua carriera. Speriamo che ciò non accada”, ha dichiarato Ecclestone, intervistato da sport.de.

Ecclestone, parlando delle qualità dell’olandese, ha detto: ”È in grado di trasformare qualsiasi buona squadra in una squadra vincente”.

