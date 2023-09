F1 | Alonso: Hamilton e Verstappen non hanno costruito grandi squadre

Lewis Hamilton e Max Verstappen non hanno costruito squadre vincente. La loro fortuna? Ritrovarsi nelle scuderie che hanno sfruttato nel migliore dei modi le modifiche regolamentari. Questo il pensiero di Fernando Alonso, con lo spagnolo che ha dato una risposta pratica agli ultimi due domini (Mercedes e Red Bull) che hanno rapito la scena della Formula 1.

Il due volte campione del mondo, protagonista di un’ottima stagione in Aston Martin, la fortuna di Hamilton e di Verstappen è stata quella di sfruttare il timing perfetto per poter fare incetta di vittorie e titoli.

“Hamilton e Verstappen non hanno costruito grandi squadre – ha dichiarato Alonso al Telegraph – Hanno sfruttato il cambio regolamentare. Quando Lewis è approdato in Mercedes non ha costruito nulla. È stato favorito dalle modifiche regolamentari”.

Alonso ha poi aggiunto: “Quando Max è arrivato dapprima alla Toro Rosso e poi alla Red Bull, Hamilton vinceva tutto. Non ha costruito una squadra Red Bull vincente. Nel 2021 erano pari ed oggi, con le nuove regole entrate in vigore lo scorso anno, la Red Bull si è ritrovata a vincere tutte le gare finora disputate in questo campionato. Bisogna ritrovarsi nel posto giusto al momento giusto”.