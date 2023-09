F1 | Nico Rosberg sarebbe potuto diventare pilota Ferrari

Nico Rosberg in Ferrari. Sarebbe potuto diventare uno scenario praticabile di mercato come ammesso dal diretto interessato. Durante lo scorso weekend, dove la Formula 1 è scesa in pista per l’appuntamento di Monza, il campione del mondo 2016 ha discusso di questa opzione che lo ha riguardato durante la sua carriera.

L’ex alfiere della Mercedes, ritiratosi oltre sette anni fa, ha ammesso di aver avuto dei dialoghi con la squadra del Cavallino facendo tra l’altro visita al quartier generale di Maranello. Ma successivamente ha deciso di rimanere tra le fila della scuderia della Stella con la quale vinto il titolo nel testa a testa con Lewis Hamilton.

“In alcuni momenti ho avuto l’opportunità di firmare per la Ferrari – ha dichiarato Rosberg, citato dalla versione spagnola di Motorsport.com – Sono stato a Maranello un paio di volte, ma poi sono rimasto alla Mercedes e si è rivelata la scelta giusta. Nella mia prossima vita voglio essere pilota Ferrari, ma è un’arma a doppio taglio perché se sei alla Ferrari e le cose non vanno bene ti crocifiggono. Il loro sedile è quello con maggiori pressioni”.