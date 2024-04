F1 | Alonso dà priorità al progetto Aston Martin

Fernando Alonso non si vede lontano dall’Aston Martin. Lo spagnolo, che ha il suo attuale contratto in scadenza nel 2025, ha ammesso che qualora decidesse di continuare a gareggiare in Formula 1 lo farebbe con la squadra di Lawrence Stroll. Alonso è alla seconda stagione con la scuderia di Silverstone, dove ha sostituito Sebastian Vettel facendo coppia con Lance Stroll.

Ricordiamo che il nome del due volte campione è stato accostato a top team quali Mercedes e Red Bull qualora la scuderia della Stella e quella di Milton Keynes decidessero di puntare sul talento di Fernando per sostituire due giganti come Lewis Hamilton (dal 2025 in Ferrari) e Max Verstappen. Nonostante queste possibilità, Alonso preferirebbe continuare con l’Aston Martin soprattutto per il progetto tecnico che sta portando avanti il team di Silverstone.

“Non c’è nessun altro team nella pitlane che abbia piani ambiziosi come i nostri – ha dichiarato Alonso, intervistato da Auto Motor und Sport – Oggi per la squadra lavorano il doppio delle persone rispetto all’inizio. Dall’estate scorsa lavoriamo nella nostra nuova fabbrica ultramoderna. La galleria del vento e il simulatore saranno pronti entro la fine dell’anno”.

Il due volte campione del mondo, continuando a parlare della sua attuale squadra, ha detto: “Ora ci troviamo nel bel mezzo della gara per gli aggiornamenti, alla quale lo scorso anno non abbiamo preso parte. Sono tutti buoni segnali e un passo importante per diventare una squadra vincente. Ed è per questo che parlerò prima con l’Aston Martin se deciderò di continuare”.