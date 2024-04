F1 | Marko: “Quest’anno Sainz migliore di Leclerc”

Carlos Sainz ha iniziato molto bene quello che sarà il suo ultimo anno a Maranello. La Ferrari, ad inizio febbraio, ha infatti annunciato l’intenzione di non rinnovare il contratto dello spagnolo (in scadenza a fine 2024) per puntare sul sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Sainz però non ha minimamente risentito in pista di questo scossone, ma ha continuato a rimanere concentrato sulle dinamiche sportive come si evince dai risultati maturati in questi primi appuntamenti.

Come accaduto nella precedente gara di Melbourne, dove Carlos ha conquistato una grande vittoria a distanza di qualche settimane dall’intervento per la rimozione dell’appendicite che lo aveva costretto al forfait in Arabia Saudita. Discutendo sulla situazione in casa Ferrari, Helmut Marko ritiene che quest’anno Sainz stia facendo meglio di Leclerc al contrario invece di quanto era accaduto nel precedente campionato.

“Sainz è un carattere forte, ambizioso e molto motivato: in primo luogo per il suo addio alla Ferrari, in secondo luogo per l’effetto appendicite – ha dichiarato Marko, intervistato da OE24 – Tutto sta andando per il verso giusto in questo momento, è ad un livello incredibile”.

Marko, continuando a parlare dello spagnolo, ha detto: “L’anno scorso era sicuramente Leclerc, ma ora direi certamente Sainz”.