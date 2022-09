F1 | Alonso: “All’inizio dell’anno era un sogno ipotizzare una lotta con McLaren”

Tra le sfide più importati che accompagneranno questo finale di stagione figura anche quella tra Alpine e McLaren. In gioco infatti tra la scuderia di Enstone e quella di Woking c’è il quarto posto nel Mondiale costruttori, che attualmente vede in vantaggio il team transalpino che può vantare un +17 su quello britannico (125 punti a 108). Sulla battaglia a ridosso dei tre top team ne ha discusso Fernando Alonso, con lo spagnolo che in tutta onestà ha ammesso che ad inizio anno l’Alpine non avrebbe mai pensato di poter lottare per un tale piazzamento nella classifiche marche.

“Molto impressionante – ha dichiarato Alonso, citato da Formula1.com, a precisa domanda sui risultati della monoposto francese – Penso che siamo partiti con un po’ di preoccupazione in Bahrain e nei test invernali. Abbiamo avuto alcuni alti e bassi in termini di prestazioni. Ma penso che, dall’Australia o da Jeddah in poi, la squadra sia cresciuta molto e anche il motore sia nettamente migliore rispetto allo scorso anno. Abbiamo avuto alcuni problemi di affidabilità, ma abbiamo più potenza rispetto allo scorso anno, quindi lo accettiamo. Ora stiamo lottando contro la McLaren nel campionato costruttori e forse era un po’ un sogno all’inizio dell’anno, stiamo superando le nostre aspettative”.

Alonso, completando la propria analisi, ha poi aggiunto: “Penso che abbiamo avuto alcune gare in cui non siamo stati molto fortunati. Nonostante in questa serie di piazzamenti a punti, a Barcellona siamo partiti per ultimi, in Austria la macchina non ha partecipato alla Sprint e siamo partiti ultimi domenica e abbiamo anche segnato punti in quelle gare. Ma dobbiamo avere weekend puliti, non avere problemi sabato e domenica e probabilmente quelli saranno weekend migliori in termini di punti”.