F1 | Alfa Romeo, Zhou Guanyu: “Abbiamo fatto dei passi avanti”

Zhou Guanuy scatterà dalla quattordicesima posizione nel Gran Premio d’Olanda. Il pilota cinese riesce a superare il taglio per il Q2, in qualifica, mettendosi in quindicesima posizione davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas, di conseguenza escluso, per un margine di centocinquanta millesimi. L’unica Alfa Romeo superstite nel Q2 non riesce però a far meglio e Zhou si accontenta così della quattordicesima posizione; il rookie condividerà la settima fila con il due volte campione del mondo Fernando Alonso.

“Credo che abbiamo fatto un fatto avanti in qualifica, specialmente considerando i risultati delle FP3 di stamattina, sembrava potessimo essere fuori già in Q1 – ha ammesso il cinese, diciannovesimo nell’ultima sessione di libere – come previsto, i tempi erano tutti molto vicini, ma sono abbastanza felice del nostro risultato: penso che abbiamo massimizzato tutto ciò che avevamo a disposizione ed è per questo che volevo ringraziare il team in radio. Stiamo ancora faticando un po’ con la velocità rispetto ad altre squadre e dovremmo partire da questo per avere una migliore chance per domani. Sarà difficile sorpassare su questo tracciato, ma speriamo ci siano delle belle azioni durante la gara“.