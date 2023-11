F1 | Leclerc è il pole man del GP di Las Vegas: l’onboard del suo giro [VIDEO]

F1 GP Las Vegas Leclerc – Vi riportiamo l’onboard del giro con cui Charles Leclerc ha ottenuto la pole position nel Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Dopo un venerdì ben gestito al volante della SF-23, il monegasco si è confermato al comando nella qualifica di questa mattina, fermando il cronometro sull’1’32″726, pochi millesimi più rapido di Carlos Sainz che scatterà però 12° a causa dell’arretramento in griglia per la sostituzione della batteria avvenuta venerdì.

Una prestazione di spessore che ha confermato l’ottimo feeling della Rossa con gli allunghi del circuito che si snoda attorno alla “Strip” più famosa al mondo. Appuntamento alle 7.00 di domani mattina, con diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV, per lo start della terza edizione del GP di Las Vegas.

Hold on tight for this one 😱

Ride onboard with @Charles_Leclerc for his pole lap in Vegas! 💪#LasVegasGP #F1 @Pirellisport pic.twitter.com/AP0PRwB2uB

