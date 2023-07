F1 | Albon in zona punti a Silverstone: “E’ stato un week-end fantastico”

Formula 1 GP Silverstone Williams – Gran soddisfazione per Alexander Albon al termine dell’ultimo Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, 11° prova del mondiale 2023 di Formula 1. Il thailandese, grazie alle novità tecniche introdotte in vettura, è riuscito a battagliare stabilmente per la zona punti, garantendosi riscontri importanti in vista del proseguo di questo campionato. Bene anche Logan Sargeant, finalmente a proprio agio a bordo della FW45.

“E’ stato un week-end fantastico se pensiamo alla velocità alla vettura”, ha affermato il pilota thailandese. “L’ottava posizione, alla fine, è la peggiore delle posizioni che abbiamo occupato nel corso di questo fine settimana. Ci aspettavamo una gara più difficile, visto che Fernando Alonso e Sergio Perez partivano alle nostre spalle, ma alla fine è andata bene. Ho faticato all’inizio per la mancanza di grip, ma poi è andata bene e giro dopo giro siamo riusciti a migliorare le nostre performance. Mi sentivo molto bene con la vettura”.

“La Safety Car è inoltre uscita in un momento perfetto”, ha proseguito. “Le Ferrari erano su mescola dura e sono riuscito a superare Carlos sfruttando questo aspetto. Ho guidato guardando davanti e dietro, ma se proprio devo essere sincero speravo finisse il prima possibile. Dopo Silverstone occupiamo la settima posizione in campionato, a pari merito con Haas, e quindi siamo in un’ottima situazione. I piazzamenti in zona punti non sempre sono possibili e quindi, nelle poche occasioni che abbiamo, dobbiamo assicurarci di ottenere il massimo”.

Qui invece le impressioni di Sargeant: “Sono contento degli ultimi due fine settimana. La progressione è stata buona e sento che il feeling con la vettura è migliorato. Sto cominciando a guidare la FW45 nel modo corretto e tutto si sta mettendo apposto. Il team è fantastico e mi sta supportando al massimo con una vettura assolutamente fantastica. La Safety Car è uscita nel momento sbagliata, ma alla fine prendiamo di buono tutto ciò che abbiamo acquisito. Sono felice per Alex, la sua zona punti conferma che abbiamo una monoposto che può lottare”.