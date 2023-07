F1 | Ferrari, Leclerc: “Non ci aspettavamo una McLaren così competitiva”

Tra le note positive, o sarebbe meglio dire sorprese, dell’ultimo appuntamento di Silverstone figura senza ombra di dubbio la McLaren. La scuderia di Woking, nella casa di casa, ha ottenuto un grande piazzamento a podio con Lando Norris (giunto 2° alle spalle della Red Bull del solito Max Verstappen) mentre con Oscar Piastri è giunta quarta preceduta dalla Mercedes di Lewis Hamilton. La competitività mostrata in pista dalla MCL60 ha sorpreso la Ferrari, come ha affermato Charles Leclerc.

Il monegasco infatti, che ha disputato una gara difficile così come il compagno di squadra Carlos Sainz, non andati oltre la nona e decima posizione, ha sottolineato come la squadra del Cavallino si aspettava una McLaren in forma ma non così in alto da essere addirittura seconda forza.

“Sapevamo che la McLaren fosse forte nelle curve ad alta velocità, lo abbiamo visto in Austria – ha dichiarato Leclerc, citato da RacingNews365 – Ci aspettavamo che fossero forti qui, ma probabilmente non così forti come quello che abbiamo visto”.