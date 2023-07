Formula 1 | Haas, week-end amaro per Hulkenberg e Magnussen a Silverstone

Formula 1 GP Silverstone Haas – Epilogo amaro per Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen a Silverstone, teatro dell’ultimo Gran Premio di Gran Bretagna. A causa di un contatto nelle prime fasi di gara che gli ha procurato un danno all’ala anteriore, il tedesco non è riuscito a battagliare per la zona punti, perdendo una ghiotta occasione in una corsa ricca di sorprese e colpi di scena. Kevin Magnussen, invece, ha accusato un problema alla power unit che non gli ha permesso di tagliare la bandiera a scacchi.

“Ieri abbiamo avuto un problema in qualifica, mentre oggi è emersa una noia al motore”, ha affermato il danese. “In definitiva direi che non è stato il mio miglior week-end. E’ un peccato, anche se bazzicavamo in posizioni fuori dalla zona punti. Dal punto di vista del degrado non è andata male, ma dobbiamo lavorare per trovare più ritmo sulla vettura. E’ importante abbassare la testa e lavorare sodo. Vogliamo continuare a spingere”.

Qui invece le impressioni di Hulkenberg: “La gara è stata pesantemente influenzata dal contatto che ho avuto all’inizio con Nico Hulkenberg. Un pezzo dell’ala anteriore si è staccato e quindi sono dovuto rientrare ai box per la sostituzione dell’ala. Ci è costato parecchio tempo. La Safety Car ci ha riportato sul treno, ma poi nel traffico ci siamo ritrovati senza il ritmo necessario per effettuare i sorpassi”.