F1 GP Australia | Verstappen tuona: “Troppo tardi per lamentarsi di questo regolamento”

L’attesa è finita e il sipario si alza finalmente sulla stagione 2026 di Formula 1. Il paddock dell’Albert Park, a Melbourne, brulica di interrogativi, molti dei quali nati durante le intense sessioni di test pre-stagionali in cui le nuove monoposto hanno mostrato per la prima volta la loro natura ibrida estrema. Al centro del dibattito non c’è solo la prestazione pura, ma la filosofia stessa che guida queste vetture, caratterizzate da una gestione energetica complessa e da un’aerodinamica attiva che ha già fatto storcere il naso a più di un protagonista.

In questo scenario di incertezza, la voce di MaxVerstappen risuona come di consueto senza filtri. Il quattro volte campione del mondo, pur trovandosi in una posizione tecnica apparentemente solida, non ha nascosto le proprie perplessità riguardo alla direzione intrapresa dal legislatore. La sua analisi non si limita a una critica sterile; il pilota olandese punta il dito contro la tempistica delle discussioni, sottolineando come le preoccupazioni sollevate dai colleghi, relative alla lentezza nelle percorrenze in curva per recuperare energia o alla difficoltà nei sorpassi, arrivino quando i giochi sono ormai fatti.

F1 2026, la critica ai tempi della politica sportiva

Mentre alcuni team e piloti invocano una sorta di flessibilità regolamentare da parte della FIA, suggerendo aggiustamenti in corsa per migliorare lo spettacolo e il feeling di guida, Verstappen ha gelato ogni speranza di un dietrofront immediato. La sua visione è pragmatica: una volta che i colossi automobilistici hanno investito centinaia di milioni di dollari nello sviluppo di tecnologie specifiche, la possibilità di cambiare rotta svanisce nel nulla.

“Sinceramente ritengo che sia ormai un po’ fuori tempo massimo per discutere di certi cambiamenti – ha detto Max ai media in Australia. Considerando l’incredibile mole di capitali che è stata investita per conformarsi a queste nuove norme, dovremo conviverci ancora per un bel pezzo. Sono convinto che tutto ciò che stiamo vedendo oggi fosse ampiamente prevedibile già in fase di progettazione. È curioso notare come solo adesso, dopo che la situazione generale è migliorata, ci si renda conto di certe criticità, ma è decisamente troppo tardi per intervenire”.

Questa posizione riflette la tensione tra chi spinge per una Formula 1 più “pura” e chi, invece, accetta la sfida tecnologica come un male necessario per la sopravvivenza del campionato in chiave moderna. Le nuove power unit, pur garantendo una potenza combinata impressionante, richiedono uno stile di guida radicalmente diverso, costringendo i piloti a gestire fasi di ricarica che spesso mal si conciliano con l’istinto dell’attaccante puro.

Se il regolamento generale genera dubbi, l’atmosfera all’interno del box Red Bull è invece di segno opposto. Per la prima volta nella sua storia, la scuderia di Milton Keynes si presenta ai nastri di partenza con una power unit costruita in casa, un progetto titanico che ha visto la luce nei tempi record previsti dalla tabella di marcia. Durante i test, l’affidabilità del propulsore ha sorpreso gli avversari, posizionando immediatamente la squadra come un punto di riferimento tecnologico.

Verstappen, pur mantenendo i piedi per terra riguardo alle gerarchie di Melbourne, ha espresso un sincero apprezzamento per lo sforzo ingegneristico compiuto dal team, evidenziando come l’integrazione tra motore e telaio sia andata ben oltre le più rosee aspettative.

“Sono estremamente soddisfatto del lavoro che siamo riusciti a portare a termine durante il periodo del precampionato. Per ognuno di noi è stato un momento davvero incredibile e di profondo orgoglio assistere al modo in cui l’intero progetto, tra la parte motoristica e quella telaistica, si sia fuso in un’unica entità funzionale. Devo ammettere di essere rimasto sorpreso in modo del tutto positivo dalla rapidità e dall’efficacia con cui ogni elemento è andato al suo posto. Siamo consapevoli che le nuove normative siano state una sfida complessa per ogni team sulla griglia, ma per quanto riguarda il feeling che avverto nell’abitacolo e l’esperienza di guida complessiva nel rapporto tra motore e auto, il bilancio è decisamente positivo”.

“Certamente non ho fatto mistero del mio parere su alcuni aspetti che non hanno incontrato il mio gradimento, ma ciò che è stato realizzato internamente alla squadra è qualcosa di veramente eccezionale. Siamo molto felici di questo punto di partenza. Ovviamente, se guardiamo alle prestazioni pure, l’ambizione è quella di trovare ancora un po’ di velocità, poiché tutti aspirano sempre a essere i più rapidi in pista. Basandoci su quanto appreso in Bahrain, non siamo noi il punto di riferimento assoluto in termini di velocità massima, ma resta tutto da vedere. Solo qui a Melbourne inizieremo a capire realmente dove siamo collocati”.

Lo spirito del pilota oltre la tecnica

Nonostante le monoposto 2026 siano spesso descritte come meno istintive, Verstappen ha voluto ribadire che la natura del pilota non cambia al variare del regolamento. La ricerca del limite rimane l’unica costante, indipendentemente dal mezzo meccanico a disposizione. Con un pizzico di ironia, il campione olandese ha ricordato che le basi della guida rimangono invariate, e che saranno ancora una volta i migliori a fare la differenza nei momenti cruciali.

“Ho la sensazione che per riuscire a stare davanti a tutti ci manchi ancora quel piccolo incremento di velocità, ma è un fattore che avevo già previsto e onestamente non avrei potuto sperare in test migliori di quelli che abbiamo avuto. Esistono dinamiche e sfumature che possono emergere soltanto durante il caos della gara, un concetto che è sempre stato parte integrante della Formula 1”.

“In ogni caso, noi piloti passiamo l’intera carriera ad allenarci con un unico scopo: trovare il limite estremo di qualsiasi mezzo ci venga affidato. Sarei capace di cercare la prestazione massima persino guidando un carrello della spesa; alla fine queste macchine conservano sempre un volante, i pedali dell’acceleratore e del freno e la frizione. Sarà come sempre la pista a emettere il verdetto e i migliori emergeranno senza dubbio”.