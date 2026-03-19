F1 | FIA lavora per l’ADUO già dopo la quarta gara (Miami): eventuale “no” Mercedes non basterà

L’inizio della stagione 2026 di Formula 1 ha presentato fin da subito uno scenario paradossale, dove la stabilità finanziaria garantita dal budget cap si scontra con una profonda incertezza legata ai calendari e alle gerarchie tecniche. Mentre il limite di spesa fissato a 215 milioni di dollari rimane un punto fermo per i team, garantendo una gestione contabile lineare anche a fronte delle turbolenze create dalla guerra, è sotto il cofano delle nuove monoposto che si sta giocando la partita più complessa. Al centro della contesa c’è il meccanismo ADUO (Additional Development Unit Opportunities), uno strumento correttivo introdotto dalla FIA per evitare che il vantaggio di un singolo costruttore diventi incolmabile durante l’anno.

Originariamente, il regolamento prevedeva che la prima finestra di osservazione delle prestazioni si chiudesse dopo il sesto appuntamento stagionale. L’instabilità geopolitica in Medio Oriente ha però portato alla cancellazione dei Gran Premi di Bahrain e Arabia Saudita, rimescolando le carte. Senza queste due gare, la sesta tappa del calendario diventerà il Gran Premio di Monaco a giugno, spostando troppo in avanti la possibilità per chi insegue di intervenire sui motori. Per evitare che la gerarchia tecnica si cristallizzi eccessivamente, la Federazione è pronta a presentare una proposta formale per anticipare i termini della prima revisione.

Il funzionamento del sistema ADUO e l’ICE Performance Index

Per comprendere l’importanza di questa manovra politica, è necessario analizzare il funzionamento del protocollo ADUO. Come ci spiegano gli amici di Formula Tecnica, si tratta infatti di un sistema di concessioni basato sull’ICE Performance Index, un indice complesso che misura l’efficienza dei motori a combustione interna dei vari costruttori. Il regolamento stabilisce delle soglie percentuali molto precise: chi accusa un ritardo prestazionale superiore al 2% rispetto al motore di riferimento, ossia la Mercedes al momento, ottiene il diritto di introdurre un aggiornamento supplementare durante la stagione.

La situazione si fa ancora più interessante per chi si trova in una condizione di crisi più profonda. Qualora il distacco dal leader dovesse superare la soglia del 4%, il costruttore interessato non solo riceverebbe il permesso per due aggiornamenti extra, ma sbloccherebbe anche un pacchetto di ore supplementari ai banchi prova. Questo “passaporto per lo sviluppo” permette di intervenire su una lista specifica di 84 componenti sensibili che normalmente sarebbero soggetti al congelamento tecnico. In un’era in cui i tempi di produzione di una power unit sono estremamente lunghi, queste finestre di intervento rappresentano l’unico modo per evitare che un errore progettuale iniziale si trasformi in una condanna sportiva per l’intero campionato.

Il nodo del calendario: da Miami a Monaco

Il problema sollevato dalla cancellazione delle tappe asiatiche è prettamente temporale. Secondo le informazioni raccolte da Motorsport-Magazin, la proposta della FIA mira a mantenere la scadenza cronologica originaria piuttosto che quella numerica dei Gran Premi. Invece di attendere la sesta gara effettiva (Monaco), l’obiettivo è fissare la chiusura della prima finestra di osservazione al Gran Premio di Miami, che ora rappresenta il quarto evento della stagione, a inizio maggio.

Anticipare di due gare la valutazione permetterebbe ai costruttori in difficoltà di deliberare i nuovi componenti già all’inizio della primavera, riducendo quel “lead time” tecnologico che spesso rende vani i tentativi di rimonta. Uno slittamento a giugno inoltrato, come avverrebbe seguendo il calendario rivisto senza deroghe, priverebbe scuderie come Ferrari, Audi o Honda della possibilità di reagire in tempi utili, regalando alla Mercedes un vantaggio competitivo quasi inattaccabile per la prima metà dell’anno.

Mercedes contro tutti? L’opposizione di Wolff non basterebbe

In questo scenario, la posizione della Mercedes appare isolata ma comprensibile. La casa di Brackley e i suoi tre team clienti dispongono attualmente dell’unità motrice più performante del lotto. Di conseguenza, ogni manovra volta ad accelerare i correttivi per la concorrenza viene vista come una minaccia diretta alla propria supremazia. Nonostante il possibile ostruzionismo dei tedeschi, la proposta della FIA sembra destinata a passare, poiché gode del supporto della maggioranza degli altri costruttori e della necessità della Federazione di garantire uno spettacolo equilibrato.

La Ferrari, pur non rientrando probabilmente nella fascia di ritardo più critica (quella superiore al 4%), guarda con estremo interesse all’anticipo dell’ADUO. Per la scuderia di Maranello, il meccanismo rappresenta un’arma tattica fondamentale per ricucire quel gap stimato entro il 2% che la separa dalla vetta. Sotto la guida di Frederic Vasseur, la squadra sta cercando di integrare questi potenziali sviluppi motoristici all’interno di un piano più ampio che coinvolge aerodinamica e meccanica, sapendo che la potenza pura resta il pilastro su cui costruire ogni successo nel 2026.

La ratifica di questa deroga normativa rappresenterebbe un precedente importante nella gestione dei regolamenti tecnici “in corsa”. Se la proposta verrà approvata, il Gran Premio di Miami diventerà il vero arbitro della stagione, stabilendo chi avrà il diritto di violare il freeze dei motori per immettere “sangue nuovo” nelle proprie unità motrici. Oltre alla Ferrari, anche nuovi attori come Audi e Red Bull Powertrains seguono con attenzione l’evolversi della situazione, consapevoli che la capacità di manipolare l’ICE Performance Index sarà decisiva per il successo a lungo termine.

Il paradosso di un campionato ridotto a 22 tappe ma tecnicamente più denso che mai mette a nudo la fragilità delle attuali norme di omologazione. La sfida non è più solo in pista, ma riguarda la capacità di navigare tra le pieghe di regolamenti quasi bizantini, dove un ritardo di pochi millisecondi nel calcolo dell’indice di prestazione può valere mesi di lavoro supplementare o, al contrario, una stagnazione forzata.

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