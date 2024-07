F1 | Mike Krack vicino al progetto Sauber-Audi?

Il team principal dell’Aston Martin potrebbe lasciare la scuderia di Silverstone per guidare il nuovo progetto di Audi in Formula 1. Queste indiscrezioni sono emerse poco prima del Gran Premio di Gran Bretagna e si parla anche di possibili disaccordi dietro l’acquisizione del team Sauber da parte del marchio Volkswagen. Andreas Seidl, CEO del Gruppo Sauber, è stato assente da molti Gran Premi in questa stagione per concentrarsi sul lavoro presso la sede svizzera alla transizione allo status di Audi a pieno titolo per il 2026.

A quanto pare però, Seidl sarebbe in disaccordo con Oliver Hoffman. Quest’ultimo, che come Seidl è tedesco, è un funzionario Audi di lunga data e membro del consiglio di amministrazione che nel marzo di quest’anno è stato nominato “rappresentante principale” dell’intero progetto F1 di Audi. Entrambi avrebbero litigato in merito al futuro compagno di squadra di Nico Hulkenberg per il 2025 e oltre, con Carlos Sainz che si ritiene sia diventato diffidente sui progressi di Audi.

“Alla Sauber, l’albero dell’Audi brucia da settimane a Hinwil. È una questione di potere, ora si sta discutendo di un altro ex dipendente della Sauber: Mike Krack”, scrive Roger Benoit della Blick.

“Il lussemburghese -continua la fonte- non si sente più a suo agio in Aston Martin, probabilmente a causa del suo capo (Lawrence Stroll, ndr).