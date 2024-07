Formula 1 | Haas, Hulkenberg e Magnussen a caccia di punti in Ungheria

Formula 1 Haas GP Ungheria – Dopo le buone prestazioni mostrate nelle ultime settimane, specialmente con l’ultimo pacchetto di evoluzioni, Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen non vedono l’ora di affrontare il prossimo Gran Premio d’Ungheria, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. I due portacolori della Haas, fin qui autori di una stagione al di sopra delle aspettative, intendono mettere a dura prova la VF-24, vettura che si è rivelata “duttile” e in grado di esprimersi al meglio in un’ampia forbice di circuiti.

Hulkenberg carico per il GP Ungheria

“L’Hungaroring è una sfida divertente ed è sempre un bel posto dove gareggiare. L’attenzione è concentrata soprattutto al sabato, visto che i sorpassi sono notoriamente complicati. Abbiamo mostrato una serie di buone performance nell’ultimo periodo e speriamo di confermarci anche a Budapest. Spero di metterlo alla prova. Siamo in una buona posizione al momento e tutti nel team sono molto motivati.Dobbiamo capitalizzare questo aspetto per le ultime due gare prima dell’estate”.

Magnussen pronto a vivere un GP quasi di casa

“Ripensando a questa stagione siamo stati competitivi nella maggior parte delle piste in cui siamo stati. In virtù di questo speriamo di poter vivere un altro fine settimana competitivo su questo circuito ad alto carico aerodinamico. La pista è divertente, anche perchè è un circuito piccolo, un po’ come una pista di go-kart. Inoltre c’è sempre una bella atmosfera: spesso ci sono parecchi fan danesi su questa pista. Hungaroring sarà il primo appuntamento di un doppio week-end che offrirà delle caratteristiche diverse. Qui avremo una pista ad alto carico, mentre a Spa gireremo molto scarichi. Sarà un periodo dove metteremo alla prova la VF-24”.