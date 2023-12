F1 Ferrari Vasseur – Nel classico pranzo di Natale riservati ai giornalisti, Frederic Vasseur è tornato a parlare dell’equilibrio tra Charles Leclerc e Carlos Sainz, precisando come la Ferrari non attuerà alcun topo di favoritismo nel prossimo mondiale 2024 di Formula 1. La Rossa, come già avvenuto quest’anno, intende concedere pari opportunità ai propri piloti, così da garantirsi le migliori opportunità anche sul piano del Costruttori. Un approccio chiaro che porterà la squadra a lavorare su due fronti con egual impegno.

Vasseur e la parità di trattamento tra Leclerc e Sainz

“Quest’anno abbiamo riservato lo stesso trattamento ad entrambi i piloti ed è qualcosa che abbiamo spesso e volentieri dimostrato. Singapore è stato l’esempio migliore di ciò che dico. Charles era d’accordo a partire con le soft per mettersi davanti a Russell e nel momento che gli abbiamo chiesto di rallentare non ha esitato un secondo. Insieme hanno fatto un ottimo lavoro. Carlos, dopo la pausa estiva, ha mostrato un gran ritmo e tutto ciò ha spinto Charles a migliorare. Personalmente voglio continuare in questa direzione, senza differenze di trattamento. Abbiamo due auto e due piloti, vogliamo sfruttare al meglio tutto ciò. Hanno raccolto quasi lo stesso bottino di punti durante l’anno e lo considero come un’ulteriore segnale del fatto che abbiamo fornito loro gli stessi strumenti, la stessa libertà e lo stesso approccio strategico alle gare”.

Ferrari e il nodo contrattuale

Ad entrambi i piloti, ricordiamo, il contratto scadrà alla fine di questa stagione. Leclerc si appresta a firmare un contratto fino alla fine della stagione 2029, legandosi di fatto a vita con i colori del Cavallino, mentre Sainz potrebbe ottenere un rinnovo biennale in attesa di scoprire gli scenari legati alla stagione 2026. Alla porta il ritorno in McLaren, una sfida ambiziosa con Audi oppure una nuova parentesi con Aston Martin, oltre ovviamente alla permanenza in Ferrari come dichiarato in una recente intervista a DAZN Espana.