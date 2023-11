Ferrari | Ufficiale l’arrivo di Robert Kubica

Giornata importante per quel che riguarda gli annunci provenienti dal mondo delle ruote coperte. Dopo il passaggio di Mick Schumacher in Alpine, dove il tedesco sarà al volante di una delle nuove vetture della casa francese impegnata dal prossimo anno nel WEC nella categoria Hypercar, questa mattina è arrivata l’ufficialità di Robert Kubica come prossimo pilota di AF Corse per la stagione 2024. Il polacco dunque si vestirà di rosso Ferrari, dopo aver solamente accarezzato la possibilità di correre in Formula 1 con la scuderia del Cavallino a causa dell’incidente nel Rally di Andora del 2011 che ne ha condizionato prepotentemente la carriera.

⚡️ Kubica and AF Corse together in 2024 ⚡️ pic.twitter.com/bMeJoNXdBj — AF Corse (@AFCorse) November 22, 2023

Il programma che vedrà impegnato Kubica non è stato ancora comunicato nel dettaglio, con il polacco che potrebbe essere al volante di una terza Ferrari Hypercar previo consenso da parte della FIA. Proprio in queste ore Kubica è impegnato alla guida della 499P sul tracciato di Imola. La stagione 2023 del WEC, che si è conclusa a inizio novembre con la 8 Ore del Bahrain, ha visto grande protagonista lo stesso Kubica che ha conquistato il campionato in LMP2 con l’equipaggio 41 del Team WRT.

“Sono felice che il mio percorso e quello di AF Corse sarà lo stesso nella prossima stagione – ha dichiarato Robert – AF è uno dei team più vincenti di sempre nel motorsport: sono sicuro che faremo un ottimo lavoro insieme. Inoltre sono tornato in una squadra italiana, non è cosa da poco”.

“È un grande onore accogliere nella nostra famiglia un pilota del calibro di Robert – ha riferito il capo di AF Corse Amato Ferrari – Il talento e la grande professionalità di Kubica porteranno un nuovo valore aggiunto alla nostra squadra”.