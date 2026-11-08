F1 GP Brasile | Verstappen: “Hamilton ha fatto la Q2? Non mi interessa. Ho preferito non rischiare”

Max Verstappen partirà dall’ultima fila nel Gran Premio del Brasile. Il quattro volte campione del mondo ha sostituito tutta la power unit e, come Perez e Hamilton, è stato penalizzato, andando a occupare una posizione proprio tra il rivale storico e l’ex compagno di squadra. Per questo motivo l’olandese ha preso parte soltanto alla Q1, svolta sotto la pioggia, per prendere confidenza con il tracciato in condizioni avverse. Mago della pioggia, ha sfruttato il momento per raccogliere riferimenti, ma poi ha scelto di conservare gomme e vettura senza rischi inutili.

Isack Hadjar, con l’altra RB22, si è qualificato settimo e, grazie alle penalità di Russell e Leclerc, scatterà dalla quinta posizione, in terza fila. Un risultato al di sotto delle attese per il francese, che almeno nella prima parte di gara, fino all’arrivo più che probabile di Max, sarà la prima punta della Red Bull a Interlagos.

Verstappen: “Nessun motivo di correre rischi”

Sul modo in cui ha vissuto la sessione, Verstappen ha spiegato che il lavoro era stato impostato in funzione della gara: “Sapevamo già alla vigilia che le qualifiche sarebbero state un po’ anomale per noi, vista la penalità in griglia. Le FP3 e le qualifiche ci hanno comunque permesso di capire meglio la vettura e come portarla nella migliore finestra di lavoro in vista della gara. La Q1 è andata bene e siamo stati competitivi, ma con tutta l’acqua stagnante in pista e la consapevolezza di dover partire dal fondo, non c’era alcun motivo di correre rischi inutili”.

Ai microfoni di Sky ha aggiunto: “Credo sia stata la decisione giusta aspettare, e poi abbiamo avuto fortuna con il meteo. I primi giri sono stati piuttosto complicati: sul bagnato devi prendere i riferimenti e poi riprendere il ritmo gradualmente. Ci sono stati momenti frammentati, ma nel complesso è andata abbastanza bene, e le gomme hanno tenuto bene, quindi sono soddisfatto”.

A Vicky Piria, che gli riferiva dell’idea di mandare Hamilton a fare un giro in Q2 per farlo partire davanti, ha risposto: “Non mi interessa, perché alla partenza, in curva uno, potrebbe essere una situazione totalmente diversa se dovesse piovere, quindi preferisco non rischiare la macchina e non mi porta nulla quello che fanno gli altri”.

La penalità scelta a Interlagos

Sul perché la Red Bull abbia deciso di sostituire proprio qui la power unit, Verstappen ha chiarito la logica: “Abbiamo visto un problema e abbiamo deciso di prendere la penalità qui, forse il posto migliore per prenderla. Ma chi lo sa, giusto? Vedremo domani quanto riusciremo a risalire verso la testa del gruppo, e cercheremo di divertirci un po’ là fuori”.

La corsa alla rimonta passa anche dalla modalità sorpasso: “Domani la gara sarà una sfida. Con la modalità sorpasso al posto del DRS, farsi strada nel gruppo potrebbe non essere così semplice come nelle stagioni passate. Farò tutto il possibile per rimontare e conquistare quanti più punti possibile. Ci siamo già trovati in situazioni difficili in passato, quindi vediamo cosa riusciremo a fare”.

Hadjar: “Un’occasione persa per l’aquaplaning”

Hadjar ha raccontato una qualifica in cui il potenziale era maggiore del risultato. Il francese ha chiuso la Q2 con il terzo tempo, ma in Q3 ha pagato la scelta di scendere in pista nelle fasi finali: “Abbiamo adottato un approccio leggermente prudente in Q1, ma siamo passati agevolmente e abbiamo mostrato un ottimo passo in Q2, con il terzo tempo. Mi sentivo fiducioso per la Q3 e credevo che avessimo una concreta opportunità di lottare per la top three. Abbiamo deciso di scendere in pista verso la fine della sessione, ma la pioggia si è intensificata e le condizioni sono diventate via via più difficili. Essere tra le ultime vetture a scendere in pista ci ha penalizzato, perché c’era pochissimo grip e molto più aquaplaning di quanto avessimo previsto”.

Sul comportamento delle gomme, il francese è stato diretto: “Non sono felice di come si comportano le gomme quando c’è un po’ d’acqua stagnante. L’aquaplaning che ho avuto oggi, anche con le extreme, non è all’altezza. Le condizioni della Q1 non sarebbero state adatte a una gara, ma in una sessione di qualifica puoi provarci. È stato molto complicato e abbiamo perso un risultato molto migliore, perché siamo stati gli ultimi a scendere in pista in Q3”.

Sul bilancio complessivo, Hadjar ha aggiunto: “C’è la sensazione di un’occasione persa, perché il passo c’era, ma la vettura è comunque competitiva e la quinta posizione ci offre una solida base di partenza per domani. Speriamo che il meteo ci permetta di correre, e faremo tutto il possibile per lottare per un posto sul podio”.

Mekies: “Conta quanto sia imprevedibile il Brasile”

Anche il team principal ha tracciato il bilancio della giornata, sottolineando il lavoro svolto dietro le quinte: “È stata una giornata intensa a San Paolo, con un grande lavoro dietro le quinte. La squadra ha apportato diverse modifiche durante la notte e le prestazioni di Max nelle FP3 sono state un’indicazione incoraggiante dei progressi. Con la sostituzione della power unit e la penalità, sapevamo che le qualifiche avrebbero richiesto un approccio diverso per Max, soprattutto sul bagnato: l’obiettivo era raccogliere quante più informazioni possibili sulla vettura evitando rischi inutili in condizioni così insidiose”.

Su Hadjar e sulla gara, Laurent Mekies ha concluso: “Isack ha conquistato la quinta posizione dopo le penalità, una solida base di partenza, anche se sappiamo che sperava in qualcosa di più dopo una Q2 molto solida. C’è ancora del lavoro da fare, ma ora abbiamo un quadro più chiaro di dove siamo e di dove dobbiamo migliorare. Domani sarà una gara impegnativa, in particolare per Max, che parte dal fondo, ma sappiamo quanto possa essere imprevedibile correre in Brasile. Rimarremo concentrati su noi stessi, sfrutteremo al massimo ogni opportunità e daremo sia a Max sia a Isack la migliore possibilità di rimontare”.