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F1 GP Brasile | La griglia di partenza: Norris dalla Pole

Leclerc, Hamilton e Verstappen partiranno dalle retrovie

di Jessica Cortellazzi8 Novembre, 2026
F1 GP Brasile | La griglia di partenza: Norris dalla Pole

Sarà Lando Norris a partire davanti a tutti nel Gran Premio del Brasile. Complici le diverse grid penalty comminate, la griglia di partenza si rivoluziona. Il pilota della McLaren ha conquistato la pole position a San Paolo, mettendosi alle spalle Kimi Antonelli, secondo con la Mercedes, e Liam Lawson, protagonista di un’ottima qualifica al volante della Racing Bulls.

La prima fila vedrà quindi una sfida interessante tra Norris e Antonelli, con il giovane italiano pronto a giocarsi le proprie possibilità già allo spegnimento dei semafori. Alle loro spalle ci sarà Lawson, che partirà dalla terza posizione, davanti a Nico Hulkenberg, quarto con l’Audi.

La Top 5 si completa con Isack Hadjar, quinto, mentre Oliver Bearman occuperà la sesta casella con la Haas. George Russell, invece, non è riuscito ad andare oltre la settima posizione con la seconda Mercedes. Fernando Alonso partirà ottavo con l’Aston Martin, davanti ad Alexander Albon, nono, e Oscar Piastri, decimo con la McLaren.

Leclerc e Hamilton lontani dalle prime posizioni

Non sarà una partenza semplice per la Ferrari. Charles Leclerc scatterà infatti dalla quattordicesima posizione, mentre Lewis Hamilton sarà costretto a partire addirittura dalla ventesima casella.

Una situazione complicata anche per Max Verstappen, che prenderà il via dalla 21esima posizione, davanti soltanto a Sergio Perez, ultimo sulla Cadillac.

Tra i piloti che partiranno nelle retrovie figura anche Gabriel Bortoleto, diciannovesimo davanti a Hamilton. Carlos Sainz sarà invece tredicesimo con la Williams, mentre Franco Colapinto partirà quindicesimo con l’Alpine.

La griglia di partenza del GP del Brasile presenta dunque diversi temi interessanti: Norris avrà l’occasione di trasformare la pole in una vittoria, Antonelli proverà a contendergli il successo e i piloti più attardati saranno chiamati a una gara in rimonta.

La griglia di partenza del GP Brasile 2026

Posizione Pilota Team
1 Lando Norris McLaren
2 Kimi Antonelli Mercedes
3 Liam Lawson Racing Bulls
4 Nico Hulkenberg Audi
5 Isack Hadjar Red Bull
6 Oliver Bearman Haas
7 George Russell Mercedes
8 Fernando Alonso Aston Martin
9 Alexander Albon Williams
10 Oscar Piastri McLaren
11 Gabriel Camara Haas
12 Arvid Lindblad Racing Bulls
13 Carlos Sainz Williams
14 Charles Leclerc Ferrari
15 Franco Colapinto Alpine
16 Pierre Gasly Alpine
17 Lance Stroll Aston Martin
18 Valtteri Bottas Cadillac
19 Gabriel Bortoleto Audi
20 Lewis Hamilton Ferrari
21 Max Verstappen Red Bull
22 Sergio Perez Cadillac

Chi partirà in pole position nel GP del Brasile 2026?

Lando Norris partirà dalla pole position del Gran Premio del Brasile 2026. Il pilota della McLaren ha conquistato la prima posizione in griglia davanti a Kimi Antonelli, secondo con la Mercedes, e Liam Lawson, terzo con la Racing Bulls.

Da quale posizione partirà Kimi Antonelli in Brasile?

Kimi Antonelli scatterà dalla seconda posizione nel Gran Premio del Brasile 2026. Il pilota italiano della Mercedes avrà quindi la possibilità di partire dalla prima fila, al fianco del poleman Lando Norris.

Da quale posizione partirà Max Verstappen nel GP del Brasile?

Max Verstappen prenderà il via dalla 21ª posizione nella gara di San Paolo. Il pilota della Red Bull avrà davanti a sé una rimonta particolarmente impegnativa, con soltanto Sergio Perez alle sue spalle sulla griglia di partenza.

Da quale posizione partiranno Leclerc e Hamilton in Brasile?

I due piloti Ferrari partiranno lontano dalle prime posizioni. Charles Leclerc occuperà la quattordicesima casella, mentre Lewis Hamilton scatterà dalla ventesima posizione. Per entrambi sarà necessario recuperare terreno durante la gara.

Chi completa la top ten della griglia di partenza del GP Brasile 2026?

Alle spalle dei primi cinque, la top ten è completata da Oliver Bearman sesto, George Russell settimo, Fernando Alonso ottavo, Alexander Albon nono e Oscar Piastri decimo. Una griglia che presenta diverse sfide interessanti per la gara.

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Venerdi 6 novembre

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)16:30 -17:30
Libere 2 (Sky Sport F1 HD)20:00 - 21:00

Sabato 7 novembre

Libere 3 (Sky Sport F1 HD)15:30 - 16:30
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)19:00 - 20:00

Domenica 8 novembre

Gara (Sky Sport F1 HD)18:00
4.309 Km | 71 giri

Foto F1

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