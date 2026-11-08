F1 GP Brasile | Ferrari, Hamilton chiarisce con Leclerc: “Abbiamo parlato, ora andiamo avanti”

La Ferrari è arrivata a Interlagos, sede del Gran Premio di San Paolo, ventesimo appuntamento stagionale del Mondiale 2026 di Formula 1, con un’importante questione da risolvere tra i propri piloti dopo quanto accaduto domenica scorsa in Messico. Sul circuito Hermanos Rodríguez, infatti, le primissime fasi di gara erano state caratterizzate dalla battaglia tra le due SF-26 di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, un episodio che aveva inevitabilmente acceso la tensione all’interno del box di Maranello.

La successiva penalità di cinque secondi inflitta al monegasco, reo di aver tagliato curva 4, aveva inoltre compromesso le possibilità della Ferrari di conquistare una possibile doppietta cedendo così il fianco alla Red Bull di Max Verstappen che ha conquistato la vittoria nella domenica che ha celebrato il titolo di Andrea Kimi Antonelli. Una situazione sulla quale la squadra ha voluto fare chiarezza in vista dell’appuntamento brasiliano, evitando che quanto successo in pista potesse avere ripercussioni sul lavoro del team.

In Brasile, Hamilton e Leclerc hanno quindi avuto modo di confrontarsi insieme a Frederic Vasseur. Il team principal del Cavallino ha ribadito l’importanza di mettere gli interessi della squadra davanti a quelli individuali, sottolineando come il risultato collettivo debba rappresentare la priorità per entrambi i piloti che devono rispettarsi a vicenda.

Il sette volte campione del mondo, che nel giovedì di Interlagos discutendo con i media ha accusato il compagno di squadra di correre in maniera aggressiva, intervenuto ai microfoni di Sky Sports F1 ha parlato dell’incontro avvenuto in questi giorni. Hamilton ha innanzitutto confermato di aver chiarito la situazione con Leclerc, archiviando definitivamente l’episodio messicano: “Io e Charles ci siamo seduti a parlare, abbiamo chiarito tutto e ora andiamo avanti”.

Il britannico, alla sua seconda stagione in Ferrari e attualmente terzo nel Mondiale piloti a punti da Verstappen, ha poi sottolineato come, nonostante quanto accaduto in pista, tra i due sia rimasto intatto il rispetto reciproco: “Continuiamo ad avere un enorme rispetto reciproco e sono contento che abbiamo avuto modo di confrontarci. Adesso guardiamo avanti”.

Hamilton ha infine spiegato che il dialogo è servito a mettere sul tavolo i rispettivi punti di vista, senza che nessuno dei due piloti avanzasse particolari richieste nei confronti dell’altro. L’obiettivo è individuare gli aspetti sui quali migliorare e trovare il modo di sostenersi a vicenda, così da affrontare con maggiore serenità i prossimi appuntamenti del campionato.

“Tra noi i rapporti sono sempre stati normali e non ci sono mai stati problemi. A volte, in situazioni del genere, è necessario semplicemente confrontarsi. Nessuno dei due ha avanzato pretese: abbiamo soltanto espresso i rispettivi punti di vista, individuando gli aspetti in cui possiamo migliorare e il modo in cui possiamo sostenerci a vicenda. Mi auguro di riuscire a disputare gare migliori da qui in avanti”, ha concluso il sette volte iridato.

Parole che confermano la volontà di lasciarsi alle spalle le tensioni emerse in Messico e di concentrarsi sul prosieguo della stagione. Per Hamilton, tuttavia, il fine settimana di Interlagos si presenta già in salita sotto il profilo sportivo. Il pilota della Ferrari, che quest’oggi disputerà il suo 400esimo GP in carriera, sarà infatti costretto a una gara di rimonta, dovendo scattare dal fondo della griglia in seguito alla sostituzione dell’intera power unit sulla sua SF-26 numero 44.

Perché Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno avuto un confronto in Brasile?

I due piloti Ferrari si sono confrontati a Interlagos dopo l’episodio avvenuto nelle prime fasi del Gran Premio del Messico. La battaglia tra le rispettive SF-26 e la successiva penalità inflitta a Leclerc hanno compromesso le possibilità della squadra di conquistare una possibile doppietta.

Cosa si sono detti Hamilton e Leclerc durante il confronto?

Hamilton ha spiegato che entrambi hanno avuto modo di esprimere i rispettivi punti di vista, individuando gli aspetti sui quali migliorare e come sostenersi a vicenda. Il britannico ha precisato che nessuno dei due ha avanzato pretese nei confronti dell’altro.

Hamilton e Leclerc hanno chiarito dopo l’episodio del GP del Messico?

Il sette volte campione del mondo ha confermato che il confronto ha permesso di chiarire la situazione. Hamilton ha inoltre ribadito che tra lui e Leclerc continua a esserci un enorme rispetto reciproco e che entrambi sono pronti a guardare avanti.

Qual è stata la posizione di Frederic Vasseur sul confronto tra i piloti Ferrari?

Il team principal della Ferrari ha sottolineato l’importanza di mettere gli interessi della squadra davanti a quelli individuali. La priorità, secondo Vasseur, deve essere il risultato collettivo, un principio che entrambi i piloti sono chiamati a rispettare.

Perché Hamilton sarà costretto a partire dal fondo nel GP del Brasile 2026?

Il pilota britannico dovrà affrontare una gara di rimonta a Interlagos a causa della sostituzione dell’intera power unit sulla sua Ferrari SF-26 numero 44. Una penalizzazione che lo costringerà a partire dal fondo della griglia.