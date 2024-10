F1 | Ferrari, Leclerc: “Ho avuto compagni di squadra veloci, con Hamilton imparerò molto”

Il 2025 regalerà al mondo della Formula 1 quella che, potenzialmente, potrebbe rivelarsi la miglior coppia presente in griglia. Stiamo parlando di quella Ferrari che vedrà da un alto Charles Leclerc e dall’altro il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. L’inglese, che a fine anno chiuderà definitivamente la propria esperienza in Mercedes scandita da vittorie e record in oltre un decennio, è pronto per quella che può essere considerata l’ultima grande sfida professionale della propria carriera: cercare di riportare quel titolo piloti a Maranello che manca oramai dal lontano 2007.

Discutendo del futuro compagno di squadra, Leclerc ha sottolineato come nella sua carriera preferisca poter dividere i box con pilota di prima fascia anziché con seconde linee. Questo per permettergli di accrescere il proprio livello e la propria esperienza, che sicuramente avrà modo di affinare anche con un campionissimo come Hamilton.

“Da quando sono entrato in Formula 1, sono stato molto fortunato – ha affermato Leclerc, intervistato da The Race-ESPN – Invece di pensare a un secondo come compagno di squadra, ho sempre pensato che sia molto meglio avere il migliore come compagno di squadra”.

Il monegasco ha poi aggiunto: “Ho avuto compagni di squadra molto, molto veloci che mi hanno spinto ad andare avanti e anche con Lewis imparerò molto. Lewis è ancora incredibilmente veloce È sempre Lewis Hamilton. Quindi, non credo che abbia bisogno di consigli da parte mia!”.

