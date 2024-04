Ferrari | Sainz: “La pioggia un peccato, ottimo feeling con la SF-24”

E’ giustamente rammaricato Carlos Sainz per quanto accaduto oggi a Suzuka. La pioggia infatti ha praticamente annullato la seconda sessione di prove libere, nella quale sono stati fatti solo una manciata di giri con gomme da asciutto alla fine. Sarebbe stato molto, molto interessante vedere le simulazioni di passo gara e fare così un confronto tra Red Bull e Ferrari, visto che al mattino, in un mini long run, la SF-24 sembrava essere molto a suo agio nel bellissimo tracciato a forma di 8 del Giappone. Lo spagnolo ha chiuso a soli due decimi da Verstappen questa mattina, quindi una controprova nelle PL2 sarebbe stata certamente l’ideale.

“Non un venerdì ideale visto che abbiamo perso tutta la seconda sessione a causa della pioggia – ha detto Sainz. In quella del mattino mi ero trovato piuttosto bene in macchina, e non vedevo l’ora di tornare in pista per continuare il lavoro di messa a punto. Purtroppo, però, nel pomeriggio l’asfalto era troppo bagnato per le gomme intermedie e negli ultimi minuti troppo umido per le slick, quindi siamo rimasti in garage eccetto qualche giro nel finale. Un peccato, ma siamo tutti nella stessa situazione e comunque avremo ancora tempo nelle libere di domani per completare la preparazione per le qualifiche”.