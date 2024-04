F1 | Ferrari, Leclerc forte nel passo gara durante le Libere 1

La pioggia ha scombussolato i piani di tutti. A Suzuka, le prime prove libere ci avevano lasciato con la grande curiosità della simulazione passo gara tra Red Bull e Ferrari, questo perché la SF-24 di Leclerc ha piazzato dei 35 nel finale della prima sessione, girando anche un secondo più veloce rispetto a Verstappen. Chiaramente, niente facili entusiasmi, non vogliono dire assolutamente nulla, e per questo sarebbe stato interessante avere la controprova nel pomeriggio, ma l’acqua non l’ha permesso. La sessione sarebbe servita al monegasco anche per trovare il giusto feeling con la vettura in configurazione qualifica.

“È stata una giornata così così – ha ammesso Leclerc al termine delle libere in Giappone. Dopo la prima sessione avevamo individuato alcuni aspetti sui quali lavorare per ottimizzare il set-up. Poi però nel pomeriggio non abbiamo praticamente girato e così non siamo riusciti a trovare le risposte che cercavamo, particolarmente sul giro secco. Ci lavoreremo domani per arrivare pronti alla qualifica”.

5/5 - (1 vote)