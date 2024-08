F1 | Williams, Vowles: “Con Albon e Sainz abbiamo una delle migliori line up in in griglia”

Anche la Williams è stata una delle protagoniste di questo mercato piloti piazzando un autentico colpo che, dal 2025, porterà Carlos Sainz a Grove. Dunque lo spagnolo, dopo i vari chiacchiericci che si sono seguiti in questi mesi sul proprio futuro, ha sciolto le riserve dopo l’appuntamento di Spa ufficializzando il suo passaggio in Williams.

James Vowles, discutendo della futura coppia di piloti, ha ammesso in tutta onestà di poter disporre di una delle migliori – se non proprio la migliore – presente in pista. Ricordiamo che Sainz, atteso dal disputare l’ultima metà stagione da driver Ferrari prima di far spazio in rosso al sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, farà coppia con Albon e sostituirà in Williams l’americano Logan Sargeant.

“Non c’è dubbio che stiamo investendo al livello giusto, che abbiamo a mio parere una delle migliori line up di piloti in griglia, se non la migliore, come combinazione tra i due – ha dichiarato Vowles, intervistato dal podcast F1 Nation – Non c’è politica, entrambi possono contare su vettura ad alte prestazioni”.