F1 | Bottas, arrivano le prime stoccate a Sauber sul futuro

F1 Bottas Sauber – Cominciano a scaldarsi gli animi tra Valtteri Bottas e la Sauber per la stagione 2025 di Formula 1. Archiviata la fase di stallo relativa alla scelta di Carlos Sainz, ormai ufficializzato in Williams per l’annata che partirà il prossimo marzo in Australia, il finlandese si aspetta una presa di posizione da parte del sodalizio con base a Hinwil, ancora alla ricerca di un pilota da affiancare a Nico Hulkenberg.

Bottas idea concreta, ma in corsa anche Bortoleto e Magnussen

Audi, in collaborazione con Sauber, non ha mai realmente preso in considerazione il rinnovo dell’ex Mercedes, soprattutto a causa delle scarse prestazioni mostrate da quest’ultimo negli ultimi due anni.

Tuttavia, la mancanza di valide alternative, soprattutto esperte, potrebbe costringere il marchio elvetico a proseguire la collaborazione avviata nel 2022. Bottas, dal canto suo, desidera delle risposte e spera di avere un’idea chiara sul futuro già prima delle prove asiatiche del campionato in programma i primi di settembre a Baku, in Azerbaijan.

Bottas, ricordiamo, non è l’unica soluzione che Sauber e Audi stanno considerando per il 2024, poiché nel taccuino di Mattia Binotto sono presenti anche Kevin Magnussen e Gabriel Bortoleto. Più complicata è la strada del prestito dalla Red Bull di Liam Lawson, sempre piaciuto ma destinato a prendere il posto di Daniel Ricciardo in Racing Bulls.

Sauber, idee confuse per il 2025?

“Non ho ancora una risposta chiara su quali saranno i miei programmi per il 2025. Sto arrivando a un punto in cui, come tutti sanno, se le cose si trascinano oltre la pausa di agosto può diventare abbastanza snervante. L’ipotesi di rimanere in Sauber è ancora valida, almeno credo, ma poiché la squadra non ha dato priorità a me nelle discussioni iniziali, ho pensato di cercare altrove un’opportunità dove possa essere apprezzato. Fa parte del business, certo, ma voglio anche essere in un posto in cui sia rispettato, dove tutti riconoscano cosa posso ottenere e contribuire alla squadra”.