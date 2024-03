Red Bull | Horner sorpreso: “Credevo nella pole position della Ferrari”

Con un gran giro, Max Verstappen ha conquistato la terza pole position consecutiva di questa stagione, la numero 35 della sua carriera. Il campione olandese però non si aspettava di ottenere questo risultato vista la forza dimostrata dalla Ferrari per tutto il weekend, ma gli errori di Leclerc e la condizione fisica non eccelsa di Sainz non hanno permesso ai due alfieri della Rossa di attaccare il tre volte iridato. Avrebbe fatto bene anche Perez, ma è stato penalizzato per impeding su Hulkenberg. Christian Horner, team principal della Red Bull si dice sorpreso della partenza al palo del numero uno della Formula 1.

“Pensavo che la Ferrari avesse il sopravvento oggi – ammette Horner. Abbiamo fatto ciò che contava nell’ultimo giro e questa è sicuramente la prima volta che siamo riusciti a centrare il terzo settore. Per tutto il weekend, comprese le qualifiche, abbiamo regalato un decimo o un decimo e mezzo in quella zona della pista, ma oggi siamo riusciti finalmente a trovare il giusto equilibrio. Max ha fatto due giri fantastici, entrambi sufficienti per la pole position, e anche Checo ha fatto altrettanto bene, quindi nel complesso la prestazione del team oggi è stata grandiosa”.

NB: dichiarazioni rilasciate prima della penalità di Perez