F1 | Mercedes, Wolff delusissimo: “Macchina difficile, non ci sono soluzioni semplici”

Grande delusione in casa Mercedes per il risultato delle qualifiche del Gran Premio d’Australia. George Russell ha chiuso la sessione in settima posizione, rischiando seriamente di essere eliminato in Q2 e non giocarsi quindi la chance di un buon piazzamento in griglia di partenza, cosa che poi di fatto non è avvenuta, visto che la quarta fila non è affatto il massimo per un team pluricampione del mondo. E’ andata peggio a Hamilton, undicesimo e lui sì fuori dalla top dieci. Entrambi i piloti stanno faticando con la W15, e la situazione si sta ripetendo quasi in ogni sessione, visto che nelle PL3 di stamattina le cose sembravano andare meglio, ma evidentemente i continui cambiamenti climatici mettono in sofferenza le Frecce d’Argento.

“Qualifiche deludenti, specialmente perché eravamo a pochi decimi dal miglior tempo nella terza sessione di libere – ha detto Toto. Le condizioni però erano diverse e ne abbiamo sofferto: la vettura era difficile e piccoli cambiamenti possono mandarla nella direzione sbagliata. Non esiste una soluzione semplice, poiché si tratta della complessa interazione tra tutti gli elementi costitutivi della macchina. E’ frustrante dirlo sempre, ma continueremo a lavorarci su: non è per mancanza di tentativi che siamo a questo punto e spingeremo per migliorare. Bisogna affrontare questa situazione, perché la macchina ha del potenziale, lo si può vedere da quanto fatto nelle Libere 3, ma è difficile rimanere costantemente a questo livello”.