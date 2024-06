F1 | McLaren, libere complicate per Piastri e Norris in Canada

Tra i top team, probabilmente la McLaren è stata quella che ha avuto maggiori difficoltà in termini di prestazione, chiaramente al netto del problema all’ERS avuto dalla Red Bull di Verstappen. Piastri e Norris hanno chiuso la giornata di prove libere a Montreal in sedicesima e ventesima, quindi ultima, posizione. Entrambi i piloti faticano a capire a che punto siano le loro performance rispetto ai diretti rivali, ma fondamentalmente tutte le dichiarazioni che troverete sul nostro sito in merito alle prove di ieri, vertono tutte nella stessa direzione.

“È stata una giornata un po’ difficile a causa del tempo, quindi è complicato capire a che punto siamo – ha ammesso Piastri dopo le libere. Penso che stiamo andando bene, ma non possiamo saperlo con certezza considerando che non siamo riusciti a completare il nostro programma come speravamo, ma è lo stesso per tutti. Il ritmo e i nostri tempi sulle intermedie nella seconda sessione sembravano competitivi, quindi è positivo, ma penso che sarà un fine settimana caotico per tutti”.

“Il primo giorno in pista è stato complicato a causa delle condizioni che non mi hanno permesso di completare tutti i giri sull’asciutto che avrei voluto – gli fa eco Norris. Abbiamo fatto un buon risultato sul bagnato, e nel complesso è stato fatto un primo passo indicativo in questo fine settimana, ma è difficile capire come siamo messi rispetto ai nostri avversari. È stato un venerdì complicato per tutti e le condizioni qui possono cambiare in un attimo. Adesso lavoreremo duramente con i dati raccolti e vedremo a cosa potremo puntare in qualifica”.