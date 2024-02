Pirelli, debuttano in Formula 1 gli pneumatici certificati FSC

Formula 1 Pirelli* FSC – Pirelli è la prima azienda a realizzare una completa gamma di pneumatici certificati FSC (Forest Stewardship Council) e destinati ad una competizione automobilistica. A partire da quest’anno, tutte le gomme utilizzate nel FIA Formula One World Championship saranno infatti contraddistinte dal logo FSC, certificando così che tutta la gomma naturale utilizzata nel pneumatico rispetta tutti i criteri di sostenibilità ambientale e sociale definiti da una organizzazione non governativa e multistakeholder leader mondiale per la gestione sostenibile delle foreste.

Annunciata lo scorso 10 ottobre, in occasione del rinnovo della partnership di Pirelli come Global Tyre Supplier della Formula 1 almeno fino al 2027, la certificazione viene applicata a tutte le tipologie di pneumatici utilizzati in pista a partire dai test svoltisi sulla pista di Sakhir dal 21 al 23 febbraio scorsi. L’introduzione dei pneumatici certificati è stata deliberata dopo un programma di test, iniziato già nel 2022, che ne ha confermato l’assoluta trasparenza in termini di prestazioni e di affidabilità.

Pirelli, oggi il debutto in Bahrain

Oggi, con la prima sessione di prove libere in Bahrain, ecco quindi il debutto delle gomme certificate FSC in un Gran Premio. Si tratta di un passo avanti importante che riflette l’impegno di Pirelli nel portare performance e soluzioni sempre più sostenibili anche nell’ecosistema delle competizioni automobilistiche, a partire dalla sua massima espressione tecnologica e sportiva, la Formula 1.

Pirelli – che per il sesto anno consecutivo è stata confermata tra i leader globali nella lotta ai cambiamenti climatici, ottenendo un posto nella Climate A list 2023 stilata da CDP (Carbon Disclosure Project, l’organizzazione internazionale no-profit che si occupa di raccogliere, divulgare e promuovere informazioni su questioni ambientali) – è stato il primo costruttore di pneumatici ad ottenere le tre stelle nell’ambito dell’Environmental Accreditation Programme promosso dalla FIA.

L’azienda si conferma così in prima linea nella ricerca e nello sviluppo – insieme alla Federazione Internazionale dell’Automobile e a Formula 1 – di nuove soluzioni, sia a livello sportivo che tecnico, a sostegno del lavoro volto a ridurre le emissioni di CO2 durante l’intero ciclo di vita di un pneumatico di Formula 1. La certificazione FSC si aggiunge infatti a una serie di iniziative messe in atto da Pirelli nell’ambito del segmento motorsport:

– il 100% delle gomme portate in pista da Pirelli in occasione di un Gran Premio – utilizzate in F1, F2, F3 e F1 Academy – viene trasformato in materie prime seconde destinate a molteplici utilizzi in ottica di circolarità;

l’energia elettrica utilizzata nella produzione delle gomme per F1, F2, F3 e F1 Academy proviene esclusivamente da fonti rinnovabili certificate

– l’implementazione per ogni tipologia di pneumatico della progettazione virtuale ha ridotto considerevolmente non soltanto il tempo di sviluppo di nuove soluzioni ma soprattutto la produzione di prototipi, con un conseguente risparmio nell’utilizzo dei materiali

– l’eliminazione dell’uso delle termocoperte per i pneumatici F1 da bagnato estremo introdotta dal Gran Premio di Monaco dello scorso anno determina un risparmio di energia elettrica;

– l’ottimizzazione della logistica, con l’utilizzo del trasporto via nave come priorità rispetto a quello aereo, riducendo così le emissioni prodotte.

Giovanni Tronchetti Provera, Executive Vice President Motorsport, Sustainability and Future Mobility

“Il debutto del nostro pneumatico certificato FSC nel mondo delle competizioni automobilistiche rappresenta un momento significativo nel percorso che Pirelli ha intrapreso sul fronte della sostenibilità. Nel 2021 siamo stati i primi ad equipaggiare una vettura stradale con un pneumatico certificato FSC e ora siamo orgogliosi di essere i primi a farlo anche nel mondo delle corse. Per la nostra azienda l’impegno in Formula 1 costituisce uno straordinario laboratorio a cielo aperto non soltanto per sperimentare e testare nuove soluzioni tecniche e per migliorare i processi di ricerca e di sviluppo nella produzione dei pneumatici stradali ma anche per unire la massima performance, tipica di un ambiente così sfidante come quello dell’automobilismo sportivo, all’impegno per un mondo sempre più sostenibile”.

Sara Mariani, Direttore Sostenibilità e D&I, FIA

“L’implementazione di pneumatici certificati FSC da parte di Pirelli nel FIA Formula One World Championship è una forte affermazione dell’impegno dell’azienda in materia di sostenibilità, non solo per i propri obiettivi, ma anche per l’allineamento con quelli della FIA Environmental Strategy, che mira a ridurre l’impatto del motorsport e a rafforzare lo sport come catalizzatore di innovazione e tecnologia sostenibile. Queste ambizioni sono state fondamentali per la gara d’appalto per la fornitura di pneumatici di Formula 1 lanciata lo scorso anno dalla FIA per il 2025 e oltre, e in seguito all’aggiudicazione della gara Pirelli ha ammirevolmente già iniziato a innovare per perseguire una sostenibilità ancora maggiore con l’introduzione di pneumatici certificati FSC nel 2024”.

Ellen Jones, Responsabile ESG, Formula 1

“Formula 1 è orgogliosa di collaborare con Pirelli nel suo impegno sul tema della sostenibilità ad ogni livello, come dimostra l’introduzione di pneumatici certificati FSC. Si tratta di un passo avanti importante e positivo e di un altro esempio di come i nostri partner stiano dimostrando il loro impegno verso le pratiche sostenibili, mentre continuiamo il viaggio verso il Net Zero entro il 2030. Non vediamo l’ora di vedere i nuovi pneumatici certificati FSC in azione questo fine settimana in Bahrain e nel corso della stagione”.

Fabian Farkas, Direttore Commerciale, Forest Stewardship Council International

“La certificazione e il logo FSC sono lo standard di riferimento per la gestione sostenibile delle foreste. L’industria automobilistica deve agire per alleviare la pressione che l’approvvigionamento di gomma naturale esercita sugli ecosistemi forestali e sulle comunità. Plaudiamo alla leadership di Pirelli nell’affrontare le complesse sfide ambientali e socio-economiche delle catene di valore della gomma naturale. Questo dimostra che sostenibilità e performance possono coesistere – e l’FSC è pronto a supportare le aziende a livello globale a seguirne l’esempio”.

Che cos’è la certificazione FSCTM

Il Forest Stewardship Council (FSC) – un’organizzazione no-profit governata da prospettive ambientali, sociali ed economiche in egual misura – copre più di 150 milioni di ettari di foreste certificate ed è il punto di riferimento globale per la silvicoltura sostenibile. I rigorosi standard di gestione forestale dell’FSC richiedono che le foreste siano gestite in modo da preservare la diversità biologica, a beneficio dei lavoratori e delle comunità locali in modo economicamente vantaggioso per loro. Il solido processo di certificazione FSC assicura che tutto il materiale certificato sia separato da quello non certificato lungo tutta la catena di fornitura, dalla piantagione al produttore di pneumatici.

La catena di fornitura della gomma naturale sostenibile Pirelli

La certificazione FSC della gomma naturale utilizzata per la produzione dei pneumatici Pirelli per il FIA Formula One World Championship, proveniente da piantagioni certificate, fa parte del percorso che Pirelli ha intrapreso da anni in termini di gestione sostenibile della catena di fornitura della gomma naturale. Ciò avviene attraverso una roadmap di attività basate sulla formazione e sulla condivisione di buone pratiche nei Paesi di origine del materiale, in linea con i principi e i valori contenuti nella Pirelli Sustainable Natural Rubber Policy, emanata nel 2017. Questo documento è il risultato di consultazioni con i principali stakeholder della catena del valore della gomma naturale, tra cui ONG internazionali, i principali fornitori di gomma naturale di Pirelli, i coltivatori e i commercianti della catena di fornitura, i clienti del settore automobilistico e le organizzazioni multilaterali globali.

*comunicato stampa Pirelli