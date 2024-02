Formula 1 Sainz RB20 – Intervistato dai media nel paddock di Sakhir, sede del prossimo Gran Premio del Bahrain, Carlos Sainz ha raccontato le differenze tra la SF-24 e la RB20, precisando come la monoposto della Red Bull potrà contare su sei mesi di vantaggio per quello che riguarda lo sviluppo aerodinamico.

Nonostante il buon lavoro svolto dalla Rossa a cavallo tra settembre e febbraio, lo staff capitanato da Adrian Newey ha sfruttato l’ottima base dello scorso anno per garantirsi una vettura sicuramente rivoluzionaria, ma anche in grado di garantire una performance di livello a 360°. Una condizione che quasi certamente permetterà a Max Verstappen di giocare il ruolo di favorito per la conquista del gradino più alto del podio in Bahrain.

Sainz e la rivoluzione RB20

“Abbiamo analizzato con attenzione i dati GPS dei test e siamo riusciti ad individuare la velocità in curva e il basso degrado gomme della RB20. Non appena metteranno insieme tutti i pezzi saranno certamente in favoriti. In definitiva ritengo che che sono sei mesi o un anno davanti a noi. Grazie allo sviluppo invernale siamo arrivati ad avere una vettura simile alla loro, anche se quella della passata stagione. E’ un’opinione diffusa all’interno del paddock. La situazione per adesso è chiara, ma potrebbe non confermarsi così anche per il resto della stagione. Noi, come tante altre squadre, saremo chiamati ad una corsa per lo sviluppo. E siamo pronti per questo”.