F1 | Corbetta (Lega) manda un messaggio forte: “Importante sostenere il Gp di Monza a 360 gradi”

F1 GP Italia Monza – Massimo sostegno da parte della Lega per l’organizzazione del prossimo Gran Premio d’Italia a Monza, 15° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

In un’intervista concessa ai media lombardi, Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, ha ribadito l’importanza dell’evento che si svolgerà il primo fine settimana di settembre, sottolineando come tutte le parti coinvolte dovranno offrire il massimo supporto non solo per garantire l’ottima riuscita del fine settimana, attualmente sotto la lente d’ingrandimento di Liberty Media, ma anche per dare la giusta visibilità a tutte le eccellenze brianzole e lombarde.

In definitiva, si tratta di un’importante opportunità di sviluppo economico, sociale e culturale per la Lombardia che non dovrà essere sprecata, soprattutto in prospettiva futura (Monza, ricordiamo, non ha ancora siglato l’estensione dell’accordo che scadrà alla fine del 2025).

Corbetta (Lega) protegge il GP d’Italia a Monza

“Il Gran Premio deve diventare sempre più una vetrina mondiale per le eccellenze brianzole e lombarde. Il GP d’Italia è anche un’importante opportunità di sviluppo economico, sociale e culturale per la Lombardia. Il Gran Premio di Monza, una tradizione che risale al 1922, è una tappa fondamentale del Campionato Mondiale di Formula 1 sin dal 1950. La Lega ha sempre lavorato per sostenere e valorizzare questo evento, e vogliamo rinnovare il nostro impegno insieme alla Regione Lombardia per supportarlo in ogni aspetto.

Il GP attira oltre 200.000 spettatori durante il weekend di gara, generando un indotto economico di circa 130 milioni di euro. Questi fondi beneficiano l’economia locale attraverso spese per alloggi, ristorazione, trasporti, shopping e intrattenimento. È essenziale coinvolgere tutte le eccellenze del territorio, creando sinergie con l’ente gestore dell’Autodromo Nazionale di Monza, il Consorzio della Villa Reale e del Parco di Monza, l’Automobile Club d’Italia, i comuni limitrofi e le associazioni. Questo permetterà di offrire un’esperienza unica ai visitatori e di rafforzare il legame tra l’evento e la Lombardia.

Tra le iniziative proposte dalla Lega a corredo del GP ci sono eventi formativi, musicali, enogastronomici e turistici, che renderanno l’evento ancora più spettacolare. Il Gran Premio rappresenta un patrimonio inestimabile per tutta la comunità lombarda. Se oggi il GP si svolge ancora a Monza, è grazie all’attenzione che la Lega e la Regione hanno sempre garantito nel corso degli anni.”