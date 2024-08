F1 | Monza: lavori alla pista per confermare l’impegno decennale

F1 GP Italia Monza – Nella giornata di riapertura dell’Autodromo dopo i lavori degli ultimi sei mesi, Angelo Sticchi Damiani ha tracciato le linee guida per la trattativa che l’ACI sta portando avanti con Liberty Media per il rinnovo del contratto, in scadenza alla fine della prossima stagione.

Intervistato da Sky Sport, l’attuale Presidente dell’Automobile Club d’Italia ha ribadito l’importanza di questo ammodernamento della pista brianzola, sottolineando come la conclusione dei lavori, unita ai progetti programmati per i prossimi anni, miri a garantire un futuro all’Autodromo in calendario per almeno i prossimi dieci anni. Un obiettivo importante, condiviso con il Governo e la Regione Lombardia, che potrà essere raggiunto solo grazie alla sinergia tra tutte le parti coinvolte nelle trattative con Liberty Media.

Sticchi Damiani e l’aggiornamento sulla situazione di Monza

“I miglioramenti sono stati apportati sia sulla pista che sotto di essa. Siamo intervenuti fino alla fondazione, compreso lo strato superiore. Ora abbiamo una pista perfetta dal punto di vista della superficie, robusta e in grado di durare molti anni senza problemi. Abbiamo anche allargato, sistemato e separato completamente il flusso dei pedoni da quello dei veicoli, che siano automobili, furgoni, ecc. Avranno molto spazio a disposizione, aumentando così anche la sicurezza. Per quanto riguarda il rinnovo del contratto, dobbiamo cercare di concludere rapidamente.

È necessario aggiornare i costi ai valori attuali. Con le risorse disponibili riusciremo a realizzare le opere previste nel 2019, come trasformare l’attuale sala stampa nel Paddock Club, ovvero in un ulteriore spazio per la Formula 1. Questo arricchirà notevolmente l’offerta per la Formula 1, nella speranza, anzi, nella convinzione che tutto ciò verrà considerato nel fissare l’accordo per i prossimi 5-10 anni”.